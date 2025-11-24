Η σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα είναι εξαιρετικά ισχυρή, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

«Μόλις είχα μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Xi της Κίνας. Συζητήσαμε πολλά θέματα, όπως η Ουκρανία/Ρωσία, η φαιντανύλη, η σόγια και άλλα γεωργικά προϊόντα κ.λπ. Έχουμε συνάψει μια καλή και πολύ σημαντική συμφωνία για τους σπουδαίους αγρότες μας — και θα βελτιώνεται μόνο», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Τραμπ τόνισε ότι «η σχέση μας με την Κίνα είναι εξαιρετικά ισχυρή» και πρόσθεσε ότι η σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία «ήταν συνέχεια της εξαιρετικά επιτυχημένης συνάντησής μας στη Νότια Κορέα, πριν από τρεις εβδομάδες. Έκτοτε, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος και από τις δύο πλευρές όσον αφορά τις συμφωνίες μας. Τώρα μπορούμε να εστιάσουμε στη συνολική εικόνα».

«Για τον σκοπό αυτό, ο Πρόεδρος Σι με κάλεσε να επισκεφθώ το Πεκίνο τον Απρίλιο, την οποία δέχτηκα, και ανταπέδωσα ότι θα είναι προσκεκλημένος μου για μια επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ αργότερα μέσα στο έτος. Συμφωνήσαμε ότι είναι σημαντικό να επικοινωνούμε συχνά, κάτι που ανυπομονώ να κάνω. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!», κατέληξε ο Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

