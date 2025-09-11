Κατόπιν αιτήματος της Πολωνίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση για να αντιμετωπίσει την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία, δήλωσε την Πέμπτη το πολωνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση σε μια άνευ προηγουμένου επιχείρηση, κατά την οποία η Πολωνία, υποστηριζόμενη από συμμάχους του ΝΑΤΟ, κατέρριψε πολλά ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της την Τετάρτη.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ένα μέλος του ΝΑΤΟ εμπλέκεται άμεσα και καταστρέφει ρωσικά στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία στην επικράτειά του από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

