Ο Μπάιντεν ακυρώνει το ταξίδι του στην Ιταλία

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ακύρωσε το αποχαιρετιστήριο ταξίδι που επρόκειτο να αρχίσει σήμερα στην Ιταλία εξαιτίας των πυρκαγιών που μαίνονται σε τομείς του Λος Άντζελες, ενημέρωσε χθες Τετάρτη ο Λευκός Οίκος.

Ο κ. Μπάιντεν, ο οποίος πήγε νωρίτερα χθες να συναντήσει μέλη του πυροσβεστικού σώματος της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ, «έλαβε την απόφαση να ακυρώσει το προσεχές ταξίδι του στην Ιταλία για να επικεντρωθεί στη διαχείριση του συνόλου της αντίδρασης του ομοσπονδιακού κρατικού μηχανισμού τις επόμενες ημέρες», ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, η Καρίν Ζαν-Πιερ.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος προγραμμάτιζε να επισκεφθεί την Ιταλία από σήμερα 9η ως την Κυριακή 12η Ιανουαρίου, κάνοντας πιθανόν το τελευταίο του ταξίδι στο εξωτερικό προτού επιστρέψει στην εξουσία ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ την μεθεπόμενη Δευτέρα 20ή Ιανουαρίου.

Ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους, πιστός καθολικός, σχεδίαζε να συναντηθεί με τον πάπα Φραγκίσκο, με τον ιταλό ομόλογό του Σέρτζο Ματαρέλα και με την πρωθυπουργό Τζόρτζα Μελόνι.

Πηγή: skai.gr

