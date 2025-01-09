Βενεζουέλα: Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο συνελήφθη

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, συνελήφθη σήμερα σε αντικυβερνητική διαδήλωση στο Καράκας – στην πρώτη δημόσια εμφάνισή της εδώ και μήνες –, αλλά αφέθηκε ελεύθερη λίγη ώρα αργότερα, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του κόμματός της. Την άμεση απελευθέρωσή της είχε ζητήσει νωρίτερα ο πρώην υποψήφιος για την προεδρία Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια.

Στελέχη της αντιπολίτευσης ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι η Ματσάδο συνελήφθη καθώς έφευγε από αντικυβερνητική διαδήλωση που διοργανώθηκε την παραμονή της ορκωμοσίας του προέδρου Μαδούρο. Για «βίαιη απομάκρυνση» της Ματσάδο από το σημείο της διαδήλωσης, έκαναν λόγο συνεργάτες της σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο σύλληψής της, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο είχε δηλώσει τη Δευτέρα στο AFP: «Εάν μου συμβεί κάτι, οι οδηγίες είναι απολύτως σαφείς: να μην διαπραγματευτεί κανείς την ελευθερία της Βενεζουέλας (σε αντάλλαγμα) για τη δική μου ελευθερία».

Στη διάρκεια των μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων του Αυγούστου, η 57χρονη Ματσάδο εμφανιζόταν ξαφνικά σε μια γωνιά του δρόμου, ανέβαινε στην καρότσα φορτηγού για να μιλήσει στο πλήθος και στη συνέχεια εγκατέλειπε τον χώρο με μοτοσικλέτα για να αποφύγει τη σύλληψη.

Σήμερα, εμφανίστηκε ξανά πάνω σε φορτηγό, ανεμίζοντας σημαία της Βενεζουέλας και στη σύντομη ομιλία που εκφώνησε είπε μεταξύ άλλων: «Όλη η Βενεζουέλα είναι στους δρόμους, δεν φοβόμαστε. Από σήμερα μπαίνουμε σε μια νέα φάση. Η Βενεζουέλα είναι ελεύθερη, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας».

Η νίκη του σοσιαλιστή προέδρου Νικολάς Μαδούρο επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, αφού ανακηρύχθηκε νικητής των προεδρικών εκλογών του Ιουλίου με το 52% των ψήφων από το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE). Ωστόσο, το CNE δεν δημοσιοποίησε πλήρη στοιχεία για την καταμέτρηση, επικαλούμενο πειρατεία στα συστήματα πληροφορικής του, κάτι που δεν θεωρούν αξιόπιστο η αντιπολίτευση και διάφοροι παρατηρητές.

Η αντιπολίτευση, που έδωσε στη δημοσιότητα δική της καταμέτρηση, βασισμένη σε δεδομένα που συγκέντρωσαν παρατηρητές της, διαβεβαιώνει ότι ο δικός της υποψήφιος, ο πρώην πρεσβευτής Γκονσάλες Ουρούτια, 75 ετών, κέρδισε με «πάνω από το 67%» των ψήφων.

