Ρωσία: Ψηφίστηκαν στην Άνω Βουλή οι νόμοι για την προσάρτηση των 4 ουκρανικών περιοχών - Ορίστηκαν τα σύνορα Κόσμος 18:11, 04.10.2022

Οι κάτοικοι των περιοχών που εντάχθηκαν έχουν στη διάθεσή τους μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, προκειμένου να αποφασίσουν αν θα αποδεχθούν τη ρωσική υπηκοότητα ή όχι - Τι θα ισχύει για το Ντονμπάς και τι για Χερσώνα και Ζαπορίζια