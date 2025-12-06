Η Μέγκαν Μαρκλ προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον αποξενωμένο πατέρα της, μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του

Η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι, Μέγκαν Μαρκλ, επιδίωξε να επικοινωνήσει με τον αποξενωμένο πατέρα της, τον Τόμας Μαρκλ, αφού έγινε γνωστό ότι του ακρωτηρίασαν το πόδι στις Φιλιππίνες όπου ζει, ανέφερε ένας εκπρόσωπός της.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον πατέρα της», είπε ο εκπρόσωπος.

Η Δούκισσα του Σάσεξ, όπως είναι ο επίσημος τίτλος της, αποξενώθηκε από τον πατέρα της το 2018 λίγο πριν από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι, τον μικρότερο αδελφό του διαδόχου του βρετανικού θρόνου πρίγκιπα Ουίλιαμ.

«Δεν καταλαβαίνω τι έκανα λάθος»

Λίγες ημέρες πριν από τον γάμο ο Τόμας Μαρκλ ανακοίνωσε ότι δεν επρόκειτο να παραστεί λόγω ασθενείας, αφού νωρίτερα είχε ποζάρει σε παπαράτσι.

Ο Tόμας Μάρκλ, συνταξιούχος βραβευμένος με Emmy σκηνοθέτης φωτισμού στο Χόλιγουντ, είχε μια έντονη διένεξη με την κόρη του εξαιτίας αυτής της φωτογράφισης, ενώ δήλωσε ότι «τον έπεισαν να φωτογραφηθεί».

Η Μέγκαν ζούσε με τον πατέρα της από τα 11 έως τα 18, ενώ η μητέρα της ταξίδευε, και εκείνος πλήρωσε τα δίδακτρα για τη φοίτησή της στο Northwestern University.

Παρά το γεγονός ότι η κόρη του έγινε επιτυχημένη ηθοποιός, συνέχισε να καλύπτει τα χρέη για την εκπαίδευσή της, θεωρώντας το καθήκον του, ως πατέρας, να της παρέχει την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση στήριξη για το ξεκίνημα της στη ζωή.

«Πάντα ήμασταν πολύ κοντά. Το να είμαι μακριά από τη ζωή της είναι η μεγαλύτερη τραγωδία της ζωής μου. Δεν καταλαβαίνω τι έκανα λάθος και δε μου μίλησε ξανά. Ποτέ δε σταμάτησα να την αγαπώ» είχε πει.

Η μόνη του επιθυμία

Ο Tόμας Μάρκλ αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας εδώ και χρόνια. Υπέστη δύο καρδιακά επεισόδια πριν από τον γάμο της κόρης του, γεγονός που τον εμπόδισε να ταξιδέψει από το Λος Άντζελες στο Λονδίνο.

Δεν έχει γνωρίσει ποτέ τον γαμπρό του ή τα εγγόνια του.

Το 2022 υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που τον άφησε προσωρινά χωρίς λόγο, ενώ η ανάρρωση ήταν αργή και η φυσική του κατάσταση επιδεινώθηκε τα τελευταία χρόνια.

Ο αδελφός της Μέγκαν, Τόμας Τζούνιορ, που είναι ο κύριος φροντιστής του πατέρα τους μετά το εγκεφαλικό, δήλωσε ότι η μόνη του επιθυμία είναι η κόρη του να του δείξει λίγη συμπόνια, καθώς «κυριολεκτικά αγωνίζεται για τη ζωή του».

Ο Τόμας Τζούνιορ αναμένει ότι η νοσηλεία του θα είναι μακρά και η ανάρρωση δύσκολη.

Ο πατέρας και ο αδελφός της Μέγκαν, μετακόμισαν στις Φιλιππίνες τον Ιανουάριο, σε μια προσπάθεια να «αποφύγουν» τις συνεχείς υπενθυμίσεις της αποξένωσής τους από αυτή.

«Κάθε μέρα υπήρχε κάποια είδηση για τη Μέγκαν και τον Χάρι. Ήταν μια συνεχής υπενθύμιση ότι η κόρη μου δε μου μιλά πια. Δεν καταλαβαίνω γιατί συνεχίζει να με αγνοεί», είχε δηλώσει στο Mail on Sunday.

Πηγή: skai.gr

