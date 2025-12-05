Η Μέγκαν Μαρκλ προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον αποξενωμένο πατέρα της, Τόμας Μαρκλ, μετά από δημοσιεύματα ότι του έγινε ακρωτηριασμός ποδιού στις Φιλιππίνες, δήλωσε εκπρόσωπος της Μέγκαν.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έχει επικοινωνήσει με τον πατέρα της», είπε ο εκπρόσωπος.

Η Μέγκαν, της οποίας ο βασιλικός τίτλος είναι Δούκισσα του Σάσεξ, και ο πατέρας της είναι αποξενωμένοι από την περίοδο πριν από τον γάμο της το 2018 με τον πρίγκιπα Χάρι, τον μικρότερο αδελφό του διαδόχου του θρόνου, πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Λίγες μέρες πριν τον γάμο, ο Τόμας Μαρκλ είπε ότι δεν θα παρευρεθεί λόγω προβλημάτων υγείας και αφού παραδέχτηκε ότι είχε ποζάρει για φωτογραφίες παπαράτσι.

Βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Τόμας Μαρκλ μετακόμισε από το Μεξικό στις Φιλιππίνες νωρίτερα φέτος.

Πηγή: skai.gr

