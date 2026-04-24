Η αμερικανική βιομηχανία Lockheed Martin επιβεβαίωσε χθες Πέμπτη την αγορά 12 μαχητικών αεροσκαφών πολλαπλών ρόλων F-16 από το Περού, την επομένη ημέρας απόλυτης σύγχυσης στη Λίμα για την εκτέλεση της σύμβασης.

Η εταιρεία «χαιρετίζει την ανακοίνωση της κυβέρνησης του Περού για την αγορά 12 νέων αεροσκαφών F-16 Block 70 για τον εκσυγχρονισμό του στόλου των μαχητικών αεροσκαφών της», ανέφερε σε δελτίο Τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα (στα αγγλικά και στα ισπανικά) στη Γκρίνβιλ ο αντιπρόεδρός της Μάικ Σούμεϊκερ.

Οι υπηρεσιακοί υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας του Περού παραιτήθηκαν προχθές Τετάρτη το πρωί (ώρα Λίμας), εκφράζοντας δημόσια τη διαφωνία τους με τον μεταβατικό πρόεδρο Χοσέ Μαρία Μπαλκάσαρ, ο οποίος ήθελε να αφεθεί η ευθύνη για την αγορά των αεροσκαφών αυτών, στον ή στην διάδοχό του, που θα εκλεγεί τον Ιούνιο και θα αναλάβει την εξουσία στα τέλη Ιουλίου.

Οι δυο υπουργοί επέμειναν στο ότι η σύμβαση είχε ήδη υπογραφτεί με την έγκριση της κυβέρνησης κι ότι όφειλε να τιμηθεί.

Και, προχθές βράδυ, το υπουργείο Οικονομίας ανακοίνωσε ότι μετέφερε 462 εκατομμύρια στην αμερικανική κατασκευάστρια, την πρώτη δόση του ποσού που θα καταβληθεί από το κράτος των Άνδεων.

Ο αμερικανός πρεσβευτής στη Λίμα Μπερνάρντο Ναβάρο ανέφερε σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του ότι «τεχνική» υπογραφή έγινε τη Δευτέρα «με πλήρη γνώση των κορυφαίων κλιμακίων της περουβιανής κυβέρνησης».

Ο απερχόμενος υπουργός Εξωτερικών Ούγο δε Σέλα προειδοποίησε εναντίον των συνεπειών της αναβολής, κρίνοντας πως θα έπληττε «την αξιοπιστία» του Περού, ότι θα έκανε τη χώρα «εταίρο στον οποίο δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη σε διαδικασία διαπραγμάτευσης».

Σύμφωνα με τον αμερικανό πρεσβευτή Ναβάρο, την πρώτη αγορά 12 μαχητικών θα ακολουθήσει η απόκτηση άλλων 12 από την περουβιανή πολεμική αεροπορία.

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για τη συμφωνία που κλείστηκε», δήλωσε χθες, μετέδωσε το περουβιανό πρακτορείο ειδήσεων Andina.

Τον Οκτώβριο του 2024, το Περού προκήρυσσε διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό για τον εκσυγχρονισμό του στόλου των αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας του, αναγγέλλοντας την απόκτηση 24 σύγχρονων μαχητικών έναντι 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στις προσφορές που είχαν υποβληθεί την εποχή συγκαταλέγονταν δύο από ευρωπαϊκές κατασκευάστριες, αντίστοιχα για μαχητικά των τύπων Rafale (Dassault Aviation, Γαλλία) και Gripen (SAAB, Σουηδία). Τελικά, τον Φεβρουάριο, η επιτροπή που ανέλαβε να εξετάσει τις προσφορές επέλεξε την αμερικανική.

Κατά δημοσιεύματα του ειδικού Τύπου, η πολεμική αεροπορία του Περού χρησιμοποιεί σήμερα μαχητικά παλαιότερης τεχνολογίας, ιδίως 11 Mirage 2000 (Ντασό), ενώ διαθέτει ακόμη σοβιετικού σχεδιασμού MiG-29 (Μικογιάν) και Su-25 (Σουχόι), που είχαν αποκτηθεί από τη Λευκορωσία το 1997, αλλά τα περισσότερα έχουν τεθεί εκτός υπηρεσίας ή βρίσκονται αποθηκευμένα σε υπόστεγα, στην εφεδρεία.

Η απρόσμενη κρίση στην περουβιανή κυβέρνηση ξέσπασε καθώς η χώρα οδεύει στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών την 7η Ιουνίου, με φόντο χρόνια πολιτική αστάθεια. Ο κ. Μπαλκάσαρ, η θητεία του οποίου άρχισε τον Φεβρουάριο και κανονικά θα ολοκληρωθεί την 28η Ιουλίου, είναι ο όγδοος αρχηγός του κράτους του Περού σε δέκα χρόνια.

Κεντρική φωτογραφία: Ο μεταβατικός πρόεδρος του Περού, Χοσέ Μαρία Μπαλκάσαρ

Πηγή: skai.gr

