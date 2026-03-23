ΕΕ: Διάσκεψη υψηλού επιπέδου για τον έναν χρόνο από τη στρατηγική για την Ένωση Ετοιμότητας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαινιάζει σήμερα στις Βρυξέλλες μια διήμερη διάσκεψη-ορόσημο για τον εορτασμό της συμπλήρωσης ενός έτους από την έγκριση της στρατηγικής της για την Ένωση Ετοιμότητας. Η διάσκεψη θα φέρει σε επαφή κυβερνητικούς εκπροσώπους, εμπειρογνώμονες της πολιτικής προστασίας, στρατιωτικούς εκπροσώπους, μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, και εταίρους από ολόκληρη την Ευρώπη, για να κάνουν έναν απολογισμό της προόδου που έχει σημειωθεί και να χαράξουν τη μελλοντική πορεία.

Η στρατηγική, η οποία δρομολογήθηκε τον Μάρτιο του 2025, είναι η απάντηση σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, στον οποίο οι γεωπολιτικές αλλαγές, τα κλιματικά γεγονότα και οι τεχνολογικοί κίνδυνοι απαιτούν όλο και περισσότερο μια ολιστική και συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση. Μια προσέγγιση που θα θέτει την ετοιμότητα στον πυρήνα της πολιτικής της ΕΕ.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Ροξάνα Μινζάτου και η Επίτροπος Ισότητας, Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων Ατζά Λαμπίμπ ανοίγουν σήμερα τις διαδικασίες, από κοινού με τον Ολέκσιγι Κουλέμπα, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, αρμόδιο για την αποκατάσταση της Ουκρανίας. Η Επίτροπος Λαμπίμπ θα απευθύνει επίσης αύριο την καταληκτική ομιλία. Τέσσερις θεματικές συσκέψεις θα τροφοδοτήσουν με συγκεκριμένες συστάσεις την αυριανή τελική ομάδα υψηλού επιπέδου, στο πλαίσιο της οποίας ανώτεροι αξιωματούχοι από ολόκληρη την Ευρώπη θα εξετάσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή της στρατηγικής. Στην εκδήλωση θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα διδάγματα που αντλήθηκαν από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, καθώς και στις δασικές πυρκαγιές, ενόψει της ανακοίνωσης σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών. Επίσης, θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα για μια πλήρως λειτουργική Ένωση Ετοιμότητας.

Λένα Φλυτζάνη

Πηγή: skai.gr

