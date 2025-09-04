Η κυβέρνηση Τραμπ τερματίζει πρόγραμμα προστασίας μεταναστών από τη Βενεζουέλα

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ προχώρησε χθες Τετάρτη στον τερματισμό προγράμματος που είχε αρχίσει να εφαρμόζεται κατά την περίοδο του δημοκρατικού πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν και προσέφερε σε εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες από τη Βενεζουέλα το λεγόμενο Καθεστώς Προσωρινής Προστασίας (TPS), με άλλα λόγια τους προφύλασσε από την απέλαση.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ έκρινε πως πλέον οι πολίτες της χώρας αυτής δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για το TPS, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες της.

Το καθεστώς αυτό γενικά χορηγείται από τις αμερικανικές αρχές σε ανθρώπους οι χώρες των οποίων πλήττονται από φυσικές καταστροφές, ένοπλες συρράξεις ή άλλα έκτακτα γεγονότα. Εγγυάται πως βρίσκουν δουλειά νόμιμα και δεν απελαύνονται.

«Ζυγίζοντας τη δημόσια ασφάλεια, την εθνική ασφάλεια, παράγοντες της μετανάστευσης, την πολιτική για τη μετανάστευση, οικονομικούς παράγοντες και την εξωτερική πολιτική, είναι σαφές πως το να επιτραπεί σε υπηκόους της Βενεζουέλας να παραμείνουν προσωρινά στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι προς το συμφέρον της Αμερικής», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το πρόγραμμα θα λήξει τη 10η Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν από την υπηρεσία έρευνας του ομοσπονδιακού Κογκρέσου τον Δεκέμβριο, ωφέλησε πάνω από 256.000 υπηκόους Βενεζουέλας από το 2021.

Η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κινήθηκε για τον τερματισμό του προγράμματος τον Φεβρουάριο, προτού συμπληρωθεί ένας μήνας αφού ο μεγιστάνας επέστρεψε στον Λευκό Οίκο. Ομοσπονδιακό δικαστήριο την εμπόδισε να προχωρήσει τον Μάρτιο. Όμως το ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο, με αποφασιστικά συντηρητική πλειοψηφία, της έδωσε κατόπιν πράσινο φως.

