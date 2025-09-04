Εφετείο του Περού διέταξε να αφεθεί ελεύθερος ο πρώην πρόεδρος της χώρας Μαρτίν Βισκάρα (2018-2020), που προφυλακίστηκε τον περασμένο μήνα, ενόψει της δίκης του για υπόθεση φερόμενης διαφθοράς, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη η δικαστική εξουσία στο κράτος των Άνδεων.

Το δικαστήριο «διατάσσει την άμεση απελευθέρωση του πρώην προέδρου» Βισκάρα, που αντιμετωπίζει κατηγορίες «για παθητική διαφθορά προς ζημία του κράτους», σύμφωνα με την ανακοίνωσή της περουβιανής δικαιοσύνης.

Ο 62χρονος μηχανικός και κεντρώος πρώην αρχηγός του λατινοαμερικάνικού κράτους διατάχθηκε να προφυλακιστεί για πέντε μήνες τη 13η Αυγούστου, λόγω του ότι οι εισαγγελείς έκριναν πως υπήρχε κίνδυνος φυγής του από τη χώρα.

Η υπόθεση σε βάρος του ανάγεται στην περίοδο που ήταν επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επαρχία, πριν από 11 χρόνια.

Η εισαγγελία κατηγορεί τον κ. Βισκάρα για δωροληψία, λέει πως έλαβε ποσό 2,3 εκατομμυρίων σόλες (ή περίπου 558.000 ευρώ) από κατασκευαστικές εταιρείες με αντάλλαγμα την ανάθεση δημοσίων έργων στη Μοκέγουα σ’ αυτές.

Σε βάρος του πρώην προέδρου υπάρχουν επίσης υποψίες πως ηγείτο κυκλώματος διαφθοράς που προσέφερε θέσεις και κρατικές συμβάσεις έναντι δωροδοκιών από το 2018 ως το 2020, κατά τη διάρκεια της θητείας του που τερματίστηκε πρόωρα, καθώς παύτηκε από το κοινοβούλιο.

Η εισαγγελία ζητεί να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης 15 ετών.

Ο κ. Βισκάρα διαψεύδει αγανακτισμένα τις κατηγορίες σε βάρος του, που αποδίδει στην πρόθεση πολιτικών αντιπάλων του να πάρουν εκδίκηση.

Από τους 12 προέδρους της χώρας των Άνδεων μετά το τέλος του στρατιωτικού καθεστώτος, το 1980, ελάχιστοι δεν έχουν – ακόμη τουλάχιστον – καταδικαστεί ή φυλακιστεί για διάφορες υποθέσεις.

Πηγή: skai.gr

