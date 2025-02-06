Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας σχεδιάζει δημοψήφισμα για ανεξαρτησία μετά τις εκλογές

Το κυβερνών κόμμα Siumut (Εμπρός) της Γροιλανδίας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι σχεδιάζει να προχωρήσει στη διενέργεια δημοψηφίσματος για την ανεξαρτητοποίηση του νησιού από τη Δανία μετά τις γενικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 11 Μαρτίου.

Το θέμα της ανεξαρτησίας του ακριτικού νησιού -που μέχρι το 1953 αποτελούσε αποικία του Βασιλείου της Δανίας και έκτοτε ανήκει διοικητικά σε αυτήν απολαμβάνοντας όμως διευρυμένα δικαιώματα αυτοδιοίκησης- έχει βρεθεί επιτακτικά στο πολιτικό προσκήνιο μετά το ενδιαφέρον που εκδήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να το αγοράσει.

Η επιθυμία του Τραμπ να αποκτήσει το στρατηγικής σημασίας νησί, όπως είναι φυσικό έχει βρεθεί στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας των κομμάτων, ενώ ευρείες συζητήσεις γίνονται και για το μέλλον των σχέσεων της Γροιλανδίας τόσο με τη Δανία όσο και με τις ΗΠΑ.

Το κόμμα Siumut, ένα από τα δύο του κυβερνητικού συνασπισμού, όπως δήλωσε στο Reuters η εκπρόσωπός του Doris Jensen, σχεδιάζει να αξιοποιήσει το άρθρο ενός νόμου του 2009 που παραχωρεί στη Γροιλανδία αυξημένες αυτοδιοικητικές εξουσίες, αλλά και το δικαίωμα να διαπραγματευτεί την πλήρη ανεξαρτητοποίησή της από τη Δανία.

Όπως δήλωσε η Jensen, η Γροιλανδία πρέπει να ανεξαρτητοποιηθεί από τη Δανία προκειμένου να είναι σε θέση να διαπραγματευτεί το μέλλον της.

«Μέχρι να αποκτήσει η χώρα μας το καθεστώς του ανεξάρτητου κράτους, η δυνατότητα επίσημης συμμετοχής μας στις διαπραγματεύσεις θα είναι περιορισμένη», ανέφερε η εκπρόσωπος του Siumut.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και τα πέντε πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο της Γροιλανδίας έχουν δηλώσει ότι δεν θέλουν να γίνει η Γροιλανδία τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αντίστοιχη θέση έχει εκφράσει και η πλειοψηφία των Γροιλανδών. Πιο συγκεκριμένα, σε πρόσφατη δημοσκόπηση, το 85% των Γροιλανδών δήλωσε ότι δεν θέλει να περάσει το νησί στην ιδιοκτησία των ΗΠΑ, ενώ τουλάχιστον το ήμισυ των Γροιλανδών χαρακτήρισε το ενδιαφέρον του Τραμπ ως απειλή.

Η Jensen πρόσθεσε επίσης ότι η όποια απόφαση σχετικά με την ανεξαρτησία του ακριτικού νησιού θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις συνέπειες.

«Θα πρέπει να υπάρξει σαφής ενημέρωση, ώστε ο κόσμος να είναι έχει αυταπάτες σχετικά με τις συνέπειες. Έχουμε μια κοινωνία πρόνοιας που πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί. Υπάρχουν επίσης ορισμένες οικονομικές πτυχές που πρέπει να εξετάσουμε», ανέφερε.

Σημειώνεται ότι το κόμμα Siumut κατέχει 10 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο των 31 εδρών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.