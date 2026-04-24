«Η κυριαρχία παραμένει σε εμάς», απαντά η Βρετανία στις ΗΠΑ για τα Φώκλαντ

«Η κυριαρχία των Νησιών Φώκλαντ παραμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο», απαντά η Βρετανία στη διαρροή του email στο οποίο αναφέρεται πως το Πεντάγωνο επανεξετάζει την υποστήριξή του στη διεκδίκηση της χώρας στα Νησιά.

«Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο σαφείς σχετικά με τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου για τις Νήσους Φώκλαντ. Είναι μακροχρόνια και αμετάβλητη», ανέφερε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος του Κιρ Στάρμερ.

«Η κυριαρχία ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο και το δικαίωμα των νησιών στην αυτοδιάθεση είναι πρωταρχικής σημασίας. Αυτή ήταν πάντα η θέση μας και θα παραμείνει έτσι», επισήμανε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η Βρετανία είχε εκφράσει αυτή τη θέση «με σαφήνεια και συνέπεια στις διαδοχικές κυβερνήσεις των ΗΠΑ».

Όταν ρωτήθηκε αν ο Στάρμερ θεωρεί πως αυτή είναι μια προσπάθεια των ΗΠΑ να του ασκήσουν πίεση ώστε να συμμετάσχει στον πόλεμο κατά του Ιράν, ο εκπρόσωπός του απάντησε: «Έχει μιλήσει για αυτό και έχει ξεκαθαρίσει πως η πίεση δεν τον επηρεάζει, και ότι θα ενεργεί πάντα προς το εθνικό συμφέρον. Και αυτό θα παραμείνει για πάντα έτσι».





