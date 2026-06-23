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Ουκρανία: Κατέστρεψε μια κύρια σιδηροδρομική γέφυρα πάνω από το κανάλι της Βόρειας Κριμαίας - Δείτε βίντεο

Οι Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων της Ουκρανίας ανέφεραν ότι πραγματοποίησαν δύο επιθέσεις κατά της γέφυρας, σε συνεργασία με μέλη της αντίστασης

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Κριμαία

Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε μια σιδηροδρομική γέφυρα πάνω από το κανάλι της Βόρειας Κριμαίας, την οποία περιγράφει ως στρατηγική στρατιωτική και εφοδιαστική διάβαση που χρησιμοποιούσαν οι ρωσικές δυνάμεις.

Οι Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων της Ουκρανίας ανέφεραν με ανακοίνωση τους στην εφαρμογή Telegram, την οποία συνόδευσαν και από ένα βίντεο της επιχείρησης, ότι πραγματοποίησαν δύο επιθέσεις κατά της γέφυρας κοντά στο χωριό Ροζντόλνε στην κατεχόμενη Κριμαία, σε συνεργασία με μέλη της αντίστασης που δρα υπογείως στην χερσόνησο.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ουκρανία Κριμαία
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