Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε μια σιδηροδρομική γέφυρα πάνω από το κανάλι της Βόρειας Κριμαίας, την οποία περιγράφει ως στρατηγική στρατιωτική και εφοδιαστική διάβαση που χρησιμοποιούσαν οι ρωσικές δυνάμεις.

Οι Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων της Ουκρανίας ανέφεραν με ανακοίνωση τους στην εφαρμογή Telegram, την οποία συνόδευσαν και από ένα βίντεο της επιχείρησης, ότι πραγματοποίησαν δύο επιθέσεις κατά της γέφυρας κοντά στο χωριό Ροζντόλνε στην κατεχόμενη Κριμαία, σε συνεργασία με μέλη της αντίστασης που δρα υπογείως στην χερσόνησο.

⚡️ Ukrainian Special Operations Forces (SSO) released footage showing strikes on and the destruction of a key railway bridge spanning the North Crimean Canal. pic.twitter.com/x8hUQjaT1N — 𝔗𝔥𝔢 𝕯𝔢𝔞𝔡 𝕯𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱△ 🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) June 23, 2026

Πηγή: skai.gr

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