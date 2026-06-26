Οι αρχές που έχουν εγκατασταθεί από τη Ρωσία κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Κριμαία την Παρασκευή, καθώς οι επαναλαμβανόμενες και εντεινόμενες επιθέσεις της Ουκρανίας στη χερσόνησο έχουν οδηγήσει σε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και έλλειψη καυσίμων, σύμφωνα με το CNN. Οι διακοπές ρεύματος πλήττουν εδώ και μέρες τη Σεβαστούπολη, τη μεγαλύτερη πόλη της Κριμαίας που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

Ο κυβερνήτης της πόλης, Μιχαήλ Ραζβοζάγιεφ, ο οποίος διορίστηκε από το Κρεμλίνο, δήλωσε την Παρασκευή ότι οι περιορισμοί στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θα συνεχιστούν, καθώς οι εργασίες επισκευής του ηλεκτρικού δικτύου είχαν ανασταλεί λόγω συναγερμών για αεροπορικές επιδρομές ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ο διοικητής των δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Ουκρανίας, Ρόμπερτ Μπρόβντι, δήλωσε ότι το Κίεβο επιτέθηκε επτά φορές στον κύριο υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας της Σεβαστούπολης τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία το 2014, μια κίνηση που καταδικάστηκε ευρέως από τη διεθνή κοινότητα, αφότου οι διαδηλώσεις στο Μαϊντάν ανέτρεψαν τον τότε φιλορώσο πρόεδρο της Ουκρανίας, Βίκτορ Γιανουκόβιτς. Η λιμενική πόλη της Σεβαστούπολης φιλοξενούσε ιστορικά το αρχηγείο του Ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε με φιλοδοξία ότι ήθελε να ανακτήσει τον έλεγχο της Κριμαίας όταν εξελέγη το 2019 – ένα μήνυμα που έχει γίνει πιο έντονο μετά την πλήρη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ουκρανία έχει εντείνει τις στρατιωτικές της ενέργειες στην περιοχή, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας του Κιέβου να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στο Κρεμλίνο. Η εν λόγω εκστρατεία έχει αναστατώσει την καθημερινή ζωή των κατοίκων της χερσονήσου, με αποτέλεσμα συχνές επιθέσεις με drones, την απαγόρευση της πώλησης φυσικού αερίου στους απλούς κατοίκους και την αναστολή των καλοκαιρινών κατασκηνώσεων για τα παιδιά.

Μία κάτοικος της Σεβαστούπολης δήλωσε στο CNN ότι οι συναγερμοί αεροπορικής επιδρομής στην πόλη έχουν γίνει πιο συχνοί τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ συχνά ακούγονται και καθημερινά. Περιέγραψε ότι τα drones πετούν μέσα και γύρω από την πόλη, και ότι οι αναχαιτίσεις πραγματοποιούνται πλέον συχνά πάνω από την πόλη και όχι πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, όπως συνέβαινε παλαιότερα. Η πόλη έχει γίνει «πιο επικίνδυνη», είπε.

Η περιφερειακή διοίκηση της Κριμαίας, που έχει εγκατασταθεί από τη Ρωσία, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι τα καύσιμα θα διατίθενται μόνο σε κυβερνητικούς φορείς και όχι σε απλούς πολίτες ή επιχειρήσεις.

Η κάτοικος της Σεβαστούπολης – η οποία δεν θέλησε να κατονομαστεί για λόγους ασφαλείας – δήλωσε στο CNN ότι δεν υπάρχουν καύσιμα στα βενζινάδικα, αλλά ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς εξακολουθούσαν να λειτουργούν. Αγόρασε βενζίνη όταν ήταν ακόμα διαθέσιμη, σε πολύ υψηλότερη τιμή από ό,τι στο παρελθόν, όπως είπε.

Από την Τετάρτη έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές στη γέφυρα που ενώνει την Κριμαία με τη νότια Ρωσία, με εκατοντάδες οχήματα να περιμένουν για ώρες στη σειρά για έλεγχο.

Ο αριθμός έφτασε στο αποκορύφωμά του την Παρασκευή το πρωί, με 2.800 οχήματα να περιμένουν να φύγουν, αφού η διάβαση του στενού της Κερτς έκλεισε προσωρινά μετά από μια νυχτερινή επίθεση ουκρανικών drones στην Κριμαία, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Τα αυτοκίνητα που προσπαθούσαν να φύγουν από την Κριμαία ήταν σχεδόν διπλάσια από αυτά που προσπαθούσαν να εισέλθουν.

«Επιφυλακτική» διάθεση μεταξύ των τουριστών

Η Κριμαία αποτελούσε δημοφιλή προορισμό διακοπών για Ρώσους και Ουκρανούς ήδη από πριν την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η πόλη της Γιάλτας φιλοξένησε την ιστορική συνάντηση μεταξύ του Βρετανού πρωθυπουργού Ουίνστον Τσόρτσιλ, του Αμερικανού προέδρου Φράνκλιν Ρούζβελτ και του Σοβιετικού ηγέτη Ιωσήφ Στάλιν. Επίσης, κατά τη διάρκεια του πολέμου, η Κριμαία βίωσε ένα σκοτεινό κεφάλαιο της σοβιετικής κυριαρχίας, την αναγκαστική απέλαση του πληθυσμού των Τατάρων της Κριμαίας κατόπιν διαταγής του Στάλιν.

Η χερσόνησος αποτελούσε έναν από τους πιο προβεβλημένους τουριστικούς προορισμούς κατά την κομμουνιστική περίοδο. Μετά την ανεξαρτησία της Ουκρανίας το 1991, τα ιστορικά θέρετρα της Κριμαίας έχασαν την παλιά τους αίγλη, όμως οι άγριες ακτές της και τα ξέφρενα παραθαλάσσια πάρτι συνέχισαν να προσελκύουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Από την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει επιβλέψει επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων, μετατρέποντάς την σε έναν ολοένα πιο σύγχρονο και ανεπτυγμένο τουριστικό προορισμό. Ωστόσο, αυτή η προσπάθεια δοκιμάζεται πλέον, καθώς η Κριμαία βρίσκεται αντιμέτωπη με διακοπές στην ηλεκτροδότηση και ελλείψεις καυσίμων.

Ο Σεργκέι Αξιόνοφ, ο επικεφαλής της Κριμαίας που έχει τοποθετηθεί από τη Ρωσία, ανακοίνωσε επίσης αυτή την εβδομάδα ότι όλες οι παιδικές κατασκηνώσεις θα ανασταλούν μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου.

Αρκετά βίντεο που γυρίστηκαν στη Συμφερόπολη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κριμαίας, και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν άδειους δρόμους και δημόσιους χώρους. Σε ένα βίντεο που τραβήχτηκε γύρω στις 9 μ.μ. την Τρίτη, μια γυναίκα περιγράφει την ατμόσφαιρα στην πόλη λέγοντας ότι μοιάζει σαν να βρίσκεται «μέσα σε κάποιο είδος αποκάλυψης». «Υπάρχει μόνο ένα αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκεί έξω, μόνο κενό», λέει χαρακτηριστικά.

Σε ένα άλλο βίντεο που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα την Τετάρτη, ένας κάτοικος αναφέρει ότι βρήκε άδεια ράφια σε ένα τοπικό σούπερ μάρκετ, αφού τα καφέ και οι καντίνες έχουν σταματήσει να λειτουργούν. «Θέλαμε να πάρουμε κάτι να φάμε, αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Τα ράφια είναι άδεια», ανέφερε.

Η ιδιοκτήτρια ενός ξενώνα στην παραθεριστική πόλη Νόβι Σβέτ δήλωσε στο CNN ότι οι επισκέπτες συνεχίζουν να καταφθάνουν και ότι η διάθεση είναι «επιφυλακτική». «Όσον αφορά εμάς προσωπικά, δεν βλέπω καμία σοβαρή επίπτωση στη λειτουργία του ξενώνα αυτή τη στιγμή. Οι επισκέπτες συνεχίζουν να έρχονται. Οι παραλίες, τα καφέ και οι τουριστικές υποδομές λειτουργούν κανονικά. Υπάρχει μάλλον αβεβαιότητα και αυξημένη επιφυλακτικότητα στις ειδήσεις», είπε.

«Σύντομα, δεν θα έχουμε τίποτα να φάμε»

Οι κάτοικοι της χερσονήσου συχνά διστάζουν να εκφράσουν δημόσια τη γνώμη τους, λόγω του ελέγχου που ασκεί η Ρωσία στην περιοχή.

Ωστόσο, μια δήλωση του Αξιόνοφ στο Telegram, με την οποία ανακοίνωσε τη γενική απαγόρευση της πώλησης φυσικού αερίου, προκάλεσε εκατοντάδες αντιδράσεις, με τους χρήστες να εκφράζουν την απογοήτευσή τους.

Ένας χρήστης, ο οδηγός ταξί Αλεξάντρ, ρώτησε τον επικεφαλής της διοίκησης πώς θα μπορούσε να συντηρήσει την οικογένειά του και να αποπληρώσει τα δάνεια του. «Ρώτησα τις τράπεζες τι να κάνω σχετικά με τα δάνεια. Απλά δεν θα υπάρχουν χρήματα για να τα πληρώσω — και σύντομα, δεν θα έχουμε τίποτα να φάμε, ούτε τα μέσα να αγοράσουμε τρόφιμα. Οι τράπεζες αρνούνται την αναστολή πληρωμών, επικαλούμενες το γεγονός ότι δεν έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης», έγραψε την Τετάρτη.

Μια άλλη χρήστης του Telegram, η Ντιάνα, ανέφερε ότι η επιχείρησή της, που ασχολείται με την προμήθεια κατεψυγμένων πουλερικών, χρειάζεται ντίζελ. «Τα προϊόντα μας είναι ευπαθή. Το πελατολόγιό μας περιλαμβάνει όλες τις αλυσίδες λιανικής και τις αγορές σε ολόκληρη τη χερσόνησο», έγραψε.

Μια άλλη κάτοικος, η Ολέσια, σχολίασε την Τρίτη ότι δεν υπήρχε τρόπος να πάει στη δουλειά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς τα τρόλεϊ ήταν υπερπλήρη και υπερφορτωμένα. «Απλά δεν υπάρχει χώρος για περισσότερους επιβάτες. Όλοι πρέπει να πάνε στη δουλειά», έγραψε.

Η Ουκρανία προσπαθεί να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στο Κρεμλίνο ώστε να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες, πραγματοποιώντας επιθέσεις βαθύτερα στο ρωσικό έδαφος, στοχεύοντας κυρίως διυλιστήρια πετρελαίου, αλλά και διεξάγοντας επιθέσεις μεγάλης κλίμακας με drones στη ρωσική πρωτεύουσα και στην Αγία Πετρούπολη. Έχει εκφραστεί αυξανόμενη δυσαρέσκεια από ορισμένους Ρώσους, καθώς ο πόλεμος πλησιάζει σιγά-σιγά στα όρια της χώρας τους.

Πλέον, στην Κριμαία, το Κίεβο στοχεύει συστηματικά σε βασικούς συγκοινωνιακούς κόμβους και διαδρομές ανεφοδιασμού που συνδέουν τη χερσόνησο με τις δυνάμεις της νότιας Ρωσίας, με στόχο να διαταράξει την εφοδιαστική αλυσίδα και να απομονώσει τη στρατιωτική υποδομή της περιοχής.

Ο Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη ότι η επιχείρηση στην Κριμαία είναι «προσεκτικά υπολογισμένη» ώστε να «δημιουργήσει τις συνθήκες που θα αναγκάσουν τη Ρωσία να επιλέξει την ειρήνη».

«Η κατάσταση είναι δύσκολη», δήλωσε στο CNN η Τατιάνα Στανόβαγια, ιδρύτρια της εταιρείας πολιτικής ανάλυσης R.Politik. Ωστόσο, δεν πιστεύει ότι οι αυξημένες εσωτερικές πιέσεις που ασκούνται στον Πούτιν θα επηρεάσουν τις εκτιμήσεις και τους στόχους του στην Ουκρανία. «Το μόνο που θα πετύχουν όλα αυτά τα πλήγματα είναι να ενισχύσουν τα αντιουκρανικά αισθήματα στη Ρωσία και να συσπειρώσουν την κοινή γνώμη γύρω από το κράτος, όχι κατ' ανάγκη γύρω από τον Πούτιν. Είναι απίθανο να οδηγήσουν σε κάποια πολιτική μεταβολή», δήλωσε η Στανόβαγια.

Κατά την άποψή της, η εκστρατεία του Κιέβου σημαίνει ότι, όταν οι Ρώσοι ρωτούν γιατί η χώρα συνεχίζει να πολεμά, «τώρα ο Πούτιν μπορεί να δώσει την απάντηση».

Πηγή: skai.gr

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