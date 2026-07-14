Ουκρανικά drones έπληξαν μεγάλο πετροχημικό συγκρότημα της Gazprom στα Ουράλια

Νέα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποίησε η Ουκρανία κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών, βάζοντας στο στόχαστρο το μεγάλο πετροχημικό συγκρότημα Salavat της Gazprom στα Ουράλια, ενώ ανακοίνωσε ότι έπληξε και το διυλιστήριο Afipsky στη νότια Ρωσία.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Ραντίι Χαμπίροφ, δήλωσε ότι οι βασικές εγκαταστάσεις του συγκροτήματος Salavat δεν υπέστησαν ζημιές, ωστόσο προκλήθηκαν φθορές σε υποδομές που μεταφέρουν δίκτυα παροχής και ηλεκτρικά καλώδια. Όπως ανέφερε, οι εργασίες αποκατάστασης θα συνεχιστούν όλο το 24ωρο και η μονάδα αναμένεται να επανέλθει σε πλήρη λειτουργία μέσα στις επόμενες ημέρες.

🔥🛢️Russia’s Salavat refinery in Bashkortostan was hit overnight. 1300km from the frontline.



Gazprom Neftekhim Salavat has annual oil-processing capacity of around 10 million tons. pic.twitter.com/LckUYXfHf3 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) July 14, 2026

Παράλληλα, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έπληξε τόσο το συγκρότημα Salavat όσο και το διυλιστήριο Afipsky, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των επιθέσεων κατά της ρωσικής ενεργειακής υποδομής, με στόχο, όπως υποστηρίζει, να περιορίσει τις δυνατότητες της Μόσχας να συνεχίσει τον πόλεμο.

Το συγκρότημα Neftekhim Salavat, που ανήκει στη Gazprom, έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων τον τελευταίο χρόνο. Παράγει βενζίνη, ντίζελ, κηροζίνη, υγροποιημένα αέρια, πολυαιθυλένιο, πολυστυρένιο και αμμωνία.

Σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας, το εργοστάσιο επεξεργάστηκε το 2024 περίπου 7,2 εκατ. τόνους πετρελαίου, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 2,7% της συνολικής δυναμικότητας διύλισης της Ρωσίας, παράγοντας μεταξύ άλλων 2,5 εκατ. τόνους ντίζελ και 1,5 εκατ. τόνους βενζίνης.



Πηγή: skai.gr

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