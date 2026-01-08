Οι βομβαρδισμοί των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα κι η αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «καταστροφή» άνευ προηγουμένου στη Λατινική Αμερική, προειδοποίησε χθες Τετάρτη ο υφυπουργός Εξωτερικών της Κολομβίας Μαουρίσιο Χαραμίγιο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Αν υπάρξει ανθρωπιστική κρίση, ο αντίκτυπος, η καταστροφή, θα είναι αδύνατο να περιοριστούν (...) Μιλάμε για καταστροφή που η Λατινική Αμερική δεν γνώρισε ποτέ», είπε ο κ. Χαραμίγιο στη συνέντευξη, που παραχώρησε στην Μπογοτά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.