«Καταστροφή άνευ προηγουμένου στη Λατινική Αμερική» φοβάται η Κολομβία, μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

«Αν υπάρξει ανθρωπιστική κρίση, ο αντίκτυπος, η καταστροφή, θα είναι αδύνατο να περιοριστούν», δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Μαουρίσιο Χαραμίγιο

Μαδούρο

Οι βομβαρδισμοί των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα κι η αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «καταστροφή» άνευ προηγουμένου στη Λατινική Αμερική, προειδοποίησε χθες Τετάρτη ο υφυπουργός Εξωτερικών της Κολομβίας Μαουρίσιο Χαραμίγιο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Αν υπάρξει ανθρωπιστική κρίση, ο αντίκτυπος, η καταστροφή, θα είναι αδύνατο να περιοριστούν (...) Μιλάμε για καταστροφή που η Λατινική Αμερική δεν γνώρισε ποτέ», είπε ο κ. Χαραμίγιο στη συνέντευξη, που παραχώρησε στην Μπογοτά.

