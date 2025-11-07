Η Γερμανία συγκροτεί μονάδες ταχείας αντίδρασης για την αντιμετώπιση drones

Ο στρατός της Γερμανίας συγκροτεί μονάδες ταχείας απόκρισης με στόχο την αντιμετώπιση των αυξανόμενων και κρίσιμων απειλών από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με κορυφαίο αξιωματούχο του γερμανικού στρατού.

«Αυτές οι μονάδες αντιμετώπισης drones είναι υπό συγκρότηση», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters ο αντιστράτηγος Αλεξάντερ Σόλφρανκ, επικεφαλής της κοινής διοίκησης επιχειρήσεων της Γερμανίας και αρμόδιος για τον αμυντικό σχεδιασμό της χώρας.

Η Γερμανία μάλιστα, πρόσφατα απέστειλε ειδικούς να συνδράμουν το Βέλγιο στην αντιμετώπιση των αλλεπάλληλων εισβολών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον βελγικό εναέριο χώρο.

Όπως ανακοίνωσε αργά την Πέμπτη το υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας, η αποστολή των ειδικών στη γειτονική χώρα αποφασίστηκε κατόπιν αιτήματος του Βελγίου, που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από την αύξηση των θεάσεων drones κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πολιτικά αεροδρόμια.

Τα drones προκαλούν πονοκέφαλο στην Ευρώπη

«Μια προκεχωρημένη ομάδα προσωπικού της πολεμικής αεροπορίας έφτασε στο Βέλγιο για να διερευνήσει την κατάσταση και να συντονίσει μια προσωρινή επιχείρηση για την ανίχνευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και την αντιμετώπισή τους σε συνεργασία με τις βελγικές δυνάμεις», ανέφερε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

«Η κύρια μονάδα θα ακολουθήσει σύντομα».

Οι θεάσεις drones πάνω από αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις έχουν καταστεί συχνά πρόβλημα για το Βέλγιο τις τελευταίες ημέρες, ενώ έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα σε όλη την Ευρώπη τους τελευταίους μήνες.

Μεταξύ άλλων, έχουν προκαλέσει το προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων σε αρκετές χώρες, με το τελευταίο περιστατικό να καταγράφεται στη Σουηδία την Πέμπτη.

Ορισμένοι αξιωματούχοι έχουν αποδώσει τα περιστατικά με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον «υβριδικό πόλεμο» που διεξάγει η Ρωσίας, με τη Μόσχα να αρνείται ωστόσο οποιαδήποτε σχέση.

Ο Γερμανός αντιστράτηγος Σόλφρανκ αρνήθηκε να επεκταθεί σε λεπτομέρειες σχετικά με τις υπό σύσταση μονάδες αντιμετώπισης drones, επικαλούμενος λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας, αλλά είπε ότι μια μονάδα που στάλθηκε στην Κοπεγχάγη τον περασμένο μήνα κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της ΕΕ ήταν εξοπλισμένη με ειδικούς αισθητήρες και συστήματα.

«Διαθέτουν διάφορα συστήματα για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση drones. Έχουμε τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να αναλάβουμε τον έλεγχο ενός drone και να το προσγειώσουμε σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία», δήλωσε.

Οι ειδικοί στην αντιμετώπιση των drones έχουν επίσης στη διάθεσή τους μη επανδρωμένα αεροσκάφη που μπορούν να εκτοξεύσουν δίχτυα για να πιάσουν drones και να τα καταρρίψουν, καθώς και αναχαιτιστικά που μπορούν να πλήξουν εχθρικά drones, πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.