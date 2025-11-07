Ένοχη για παρενόχληση της οικογένειας της μικρής Μαντλίν κρίθηκε η 24χρονη που ισχυρίζεται πως είναι η εξαφανισμένη κόρη τους.

Η 24χρονη Τζούλια Βέντελ από την Πολωνία παρενοχλούσε την οικογένεια με τηλεφωνήματα, μηνύματα και επισκέψεις στο σπίτι τους από τον Ιούνιο του 2022 μέχρι τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους.

Μετά από δίκη τεσσάρων εβδομάδων, κρίθηκε ένοχη για παρενόχληση αλλά αθωώθηκε για την κατηγορία της καταδίωξης.

Όπως μεταδίδει το BBC, μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, η Βέντελ ξέσπασε σε κλάματα, ενώ αναμένει την ποινή της.





