Τουρκία: Θα καταθέσει νόμο για την επιστροφή των μαχητών του PKK στις πατρίδες του

Ιστορικό νόμο με τον οποίο θα επιτρέπεται σε χιλιάδες μαχητές του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος (ΡΚΚ) και πολίτες να επιστρέψουν στις πατρίδες τους από το βόρειο Ιράκ ετοιμάζει η Τουρκία, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό ενός πολέμου που διαρκεί εδώ και γενιές.



Όπως αναφέρει το Reuters, ανώτερος αξιωματούχος της Μέσης Ανατολής και πηγή από κουρδικό πολιτικό κόμμα στην Τουρκία δήλωσαν ότι ο προτεινόμενος νόμος θα προστατεύει όσους επιστρέφουν στις πατρίδες τους, αλλά δεν θα προσφέρει γενική αμνηστία για τα εγκλήματα που διέπραξαν πρώην μαχητές. Ορισμένοι ηγέτες των μαχητών ενδέχεται να σταλούν σε τρίτες χώρες στο πλαίσιο των σχεδίων.



Ο αξιωματούχος της Μέσης Ανατολής, περιγράφοντας τις ευαίσθητες διαπραγματεύσεις υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι η νομοθεσία που θα επιτρέπει τις επιστροφές θα μπορούσε να κατατεθεί στο τουρκικό κοινοβούλιο ακόμη και εντός του μήνα.

Πάντως, ο αξιωματούχος είπε ότι η Άγκυρα έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί να δεχτεί πίσω περίπου 1.000 ανώτερα και μεσαία στελέχη του PKK και επιθυμεί να μεταφερθούν σε τρίτη χώρα, πιθανόν στην Ευρώπη.

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προέτρεψε τους Τούρκους βουλευτές να αξιοποιήσουν την ειρηνευτική διαδικασία για να αναμορφώσουν τους νόμους που χρησιμοποιούνται εδώ και καιρό για να κατηγορούν και να φυλακίζουν Κούρδους ακτιβιστές που δεν έχουν επιδίδονται σε βιαιότητες.



Πηγή: skai.gr

