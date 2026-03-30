Η Ευρώπη καλεί το Ισραήλ να εγκαταλείψει το νομοσχέδιο για τη θανατική ποινή

Ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης Αλέν Μπερσέ κάλεσε σήμερα το Ισραήλ να εγκαταλείψει το νομοσχέδιό του για διεύρυνση της χρήσης της θανατικής ποινής.

«Το Συμβούλιο της Ευρώπης αντιτίθεται στη θανατική ποινή σε όλα τα μέρη και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Τα κείμενα που εξετάζονται αυτή τη στιγμή στην Κνεσέτ θα αποτελούσαν σοβαρή οπισθοχώρηση από το μακροχρόνιο de facto μορατόριο που ισχύει στο Ισραήλ», δήλωσε ο Μπερσέ, καλώντας τις ισραηλινές αρχές να «εγκαταλείψουν» το νομοσχέδιο.

Ο Μπερσέ έγραψε στον πρόεδρο της Κνεσέτ Αμίρ Οχάνα και στον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ για να εκφράσει τη «βαθιά ανησυχία» του, αναφέρει σε ανακοίνωση το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο έχει 46 κράτη μέλη και λειτουργεί ως παρατηρητήριο της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη γηραιά ήπειρο.

Σύμφωνα με αυτό το νομοσχέδιο, «οποιοσδήποτε προκαλεί σκόπιμα ή από αδιαφορία τον θάνατο ενός Ισραηλινού πολίτη για λόγους ρατσισμού ή εχθρότητας προς μια κοινότητα, και με στόχο να βλάψει το Κράτος του Ισραήλ και την αναγέννηση του εβραϊκού λαού στη χώρα του, θα αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή».

Με τη διατύπωση αυτή, η θανατική ποινή θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε έναν Παλαιστίνιο που σκοτώνει έναν Ισραηλινό, αλλά σε καμιά περίπτωση σε έναν Ισραηλινό που σκοτώνει έναν Παλαιστίνιο.

Η θανατική ποινή έχει εφαρμοστεί μόνο μία φορά από αστικό δικαστήριο στο Ισραήλ, κατά του ναζί εγκληματία πολέμου Άντολφ Άιχμαν το 1962.

Οι αντιπρόσωποι των υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης όπως και η γενική εισηγήτρια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη θανατική ποινή Χάλα Βελντόεν εξέφρασαν επίσης την ανησυχία τους για το νομοσχέδιο αυτό.

«Με τη διεύρυνση της χρήσης της θανατικής ποινής κατά τρόπο που εισάγει διακρίσεις σε βάρος των Παλαιστινίων, υπονομεύεται η αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου», τόνισε η Χάλα Βελντόεν την Παρασκευή.

Η Κνεσέτ έχει καθεστώς παρατηρητή στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης από το 1957 και το Ισραήλ συμμετέχει επίσης σε μια σειρά από συμβάσεις και μηχανισμούς συνεργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Βρετανία εκφράζουν βαθιά ανησυχία

Παράλληλα, Βερολίνο, Παρίσι, Ρώμη και Λονδίνο εξέδωσαν χθες κοινή ανακοίνωση εκφράζοντας τη «βαθιά ανησυχία» τους για το νομοσχέδιο.

«Εμείς, οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία για ένα νομοσχέδιο που θα διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες επιβολής της εσχάτης των ποινών στο Ισραήλ» γράφουν στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τους επικεφαλής διπλωματίας των τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών, «η υιοθέτηση ενός τέτοιου κειμένου θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση τις δεσμεύσεις του Ισραήλ στις δημοκρατικές αρχές».

Ως εκ τούτου, «καλούμε τους Ισραηλινούς που λαμβάνουν αποφάσεις στην Κνεσέτ και την κυβέρνηση να εγκαταλείψουν» αυτό το νομοσχέδιο.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, που κατατέθηκε από την ακροδεξιά, αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση σε δεύτερη και τρίτη ανάγνωση στο ισραηλινό κοινοβούλιο τη Δευτέρα, αλλά πιθανότατα θα προσβληθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Πηγή: skai.gr

