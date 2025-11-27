Οι ευρωπαϊκές χώρες συμφώνησαν την Πέμπτη να αυξήσουν τις δαπάνες για το διάστημα κατά περίπου 30% στα 22,1 δισ. ευρώ για την επόμενη τριετία, στο πλαίσιο της προσπάθειας να καλύψουν το προβάδισμα των ΗΠΑ, της Κίνας και των ιδιωτικών εταιρειών που επιταχύνουν στον διαστημικό ανταγωνισμό.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) είχε ζητήσει από τα 23 κράτη-μέλη του να διαθέσουν περίπου 22 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση εκτοξεύσεων, δορυφόρων και άλλων ερευνητικών προγραμμάτων για τα επόμενα τρία χρόνια, από 16,9 δισεκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2023-2025.

Ο γενικός διευθυντής της ESA, Γιόζεφ Άσμπαχερ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου μετά από δύο ημέρες υπουργικών συνομιλιών στη Βρέμη ότι είναι η πρώτη φορά που θυμάται τα κράτη-μέλη να ικανοποιούν πλήρως το αίτημα για χρηματοδότηση του Οργανισμού Διαστήματος.

Η συμφωνία υπογραμμίζει τη σημασία του διαστήματος, τόσο ως ταχέως αναπτυσσόμενου οικονομικού τομέα όσο και για σκοπούς ασφάλειας και άμυνας, σημείωσε. «Είναι ένας τομέας στον οποίο η Ευρώπη πρέπει να καλύψει το χαμένο έδαφος».

Το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για το διάστημα ενισχύεται εν μέρει από την επιθυμία για μεγαλύτερη αυτονομία από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ζητήματα ασφάλειας, ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Η τριετής υπουργική σύνοδος πραγματοποιήθηκε με φόντο τη συνεχιζόμενη δημοσιονομική κρίση στη Γαλλία, όπου βρίσκεται και η ευρωπαϊκή διαστημική βάση στη Γαλλική Γουιάνα.

Ο νέος προϋπολογισμός δεν περιλαμβάνει την αποστολή TRUTHS, υπό βρετανική ηγεσία, για τη δημιουργία δορυφορικού παρατηρητηρίου κλιματικών δεδομένων, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από το έργο για λόγους κόστους, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο ESA είναι διακυβερνητικός οργανισμός του οποίου τα υποχρεωτικά επιστημονικά προγράμματα χρηματοδοτούνται από κάθε χώρα ανάλογα με το μέγεθος της οικονομίας της. Επίσης, ζητά πρόσθετες εισφορές για προαιρετικά προγράμματα εκτοξεύσεων και δορυφόρων στις τριετείς υπουργικές διαπραγματεύσεις.

Οι αποφάσεις του καθορίζουν τον ρυθμό για τη βιομηχανία διαστημικών τεχνολογιών της Ευρώπης, η οποία επιδιώκει επίσης να ενισχύσει νέες ιδιωτικές εταιρείες εκτόξευσης.

Οι υπουργοί συμφώνησαν να δαπανήσουν 4,4 δισ. ευρώ για διαστημικές μεταφορές, αύξηση 20% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, και 3,5 δισ. ευρώ για την παρατήρηση της Γης, αυξημένα κατά 16%.



