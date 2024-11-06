Η Ναυτιλιακή Αρχή του Παναμά ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία για την ακύρωση των σημαιών σε τέσσερα πλοία LNG που επιβλήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των δεσμών τους με τη ρωσική εταιρεία παραγωγής φυσικού αερίου Novatek NVTK.MM, σύμφωνα με το Reuters.

Τα πλοία North Air, North Mountain, North Way και North Sky, τα οποία επιχειρούσαν υπό τη σημαία του Παναμά, είχαν προηγουμένως αναγνωριστεί ως μέρος του σκιερού στόλου δεξαμενόπλοιων της Ρωσίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης που επικαλείται η αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.