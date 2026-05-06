Η Ελλάδα επαναβεβαιώνει τη δέσμευση της στη Μη Διάδοση των πυρηνικών και στον ρόλο του ΔΟΑΕ

Στo πλαίσιο της Διάσκεψης Αναθεώρησης για τη Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων (NPT) που βρίσκεται σε εξέλιξη στον ΟΗΕ, ο εκπρόσωπος της ελληνικής αντιπροσωπείας Κων. Χρίστογλου επαναβεβαίωσε την ισχυρή προσήλωση της Ελλάδας στη Συνθήκη και στο διεθνές σύστημα διασφαλίσεων, τονίζοντας ότι η Αθήνα είναι «βαθιά ανήσυχη» από τις επίμονες κρίσεις διάδοσης που αμφισβητούν ευθέως την NPT και, ειδικότερα, τον επαληθευτικό ρόλο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

Η Ελλάδα υπογράμμισε ότι αναγνωρίζει την «τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, ανεξαρτησία και αμεροληψία» του ΔΟΑΕ και επανέλαβε ότι οι συνολικές συμφωνίες διασφαλίσεων και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο αποτελούν το ισχύον πρότυπο επαλήθευσης βάσει του 'Αρθρου III της Συνθήκης.

Αναφερόμενος στις περιφερειακές ανησυχίες για τη διάδοση των πυρηνικών, ο κ. Χρίστογλου τόνισε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή καταδεικνύουν την ανάγκη αντιμετώπισης των πυρηνικών προκλήσεων «μέσω διπλωματικών μέσων». Ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για την περίοδο 2025-2026, η Ελλάδα εξέφρασε τη στήριξη της στις διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη βιώσιμης λύσης στο ιρανικό πυρηνικό ζήτημα, καθιστώντας παράλληλα σαφές ότι «δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Ο κ. Χρίστογλου κάλεσε το Ιράν να «αποκαταστήσει πλήρως τη συνεργασία του με τον ΔΟΑΕ» και να συμβάλει σε μια «συνολική και επαληθεύσιμη συμφωνία» για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Η Ελλάδα επαναβεβαίωσε επίσης ότι οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας όσον αφορά τον μηχανισμό snapback ήταν «έγκυρες και νόμιμες», υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή Κυρώσεων 1737 πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργεί αποτελεσματικά, μεταξύ άλλων μέσω Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, διαδικασιών καταχωρίσεων και διαγραφών, καθώς και υπό την καθοδήγηση του Προέδρου της.

Ως προς τη Βόρεια Κορέα, η Ελλάδα καταδίκασε τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων από την Πιονγκγιάνγκ «κατά παράβαση πολλαπλών Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας» και κάλεσε σε ουσιαστικές συνομιλίες με στόχο την «πλήρη, επαληθεύσιμη και μη αναστρέψιμη αποπυρηνικοποίηση της Κορεατικής Χερσονήσου».

Ο εκπρόσωπος της ελληνικής αντιπροσωπείας καταδίκασε επίσης τον «απρόκλητο» πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, επισημαίνοντας την «παράνομη κατάληψη και στρατιωτικοποίηση» του Πυρηνικού Σταθμού της Ζαπορίζια και ζητώντας την επιστροφή του υπό τον πλήρη έλεγχο των ουκρανικών αρχών.

Κλείνοντας, η Ελλάδα επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της στην αποτελεσματική εφαρμογή της Απόφασης 1540 του Συμβουλίου Ασφαλείας, με στόχο την πρόληψη της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής σε μη κρατικούς δρώντες, συμπεριλαμβανομένων τρομοκρατικών σκοπών.

Πηγή: skai.gr

