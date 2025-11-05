Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξε πολεμικό πλοίο στα ανοικτά της Σομαλίας, μετά από επίθεση ενόπλων σε εμπορικό τάνκερ κοντά στο Μογκαντίσου, στο πρώτο ύποπτο περιστατικό πειρατείας από το 2024, που αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των διεθνών θαλάσσιων οδών.

Ένοπλοι επιτέθηκαν τη Δευτέρα σε εμπορικό τάνκερ στα ανοικτά του Μογκαντίσου, ανοίγοντας πυρ εναντίον του αφού επιχείρησαν να επιβιβαστούν σε αυτό.

Η επίθεση, μαζί με άλλα πρόσφατα περιστατικά, έχει εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της θαλάσσιας οδού μεταφοράς ενέργειας και αγαθών προς τις διεθνείς αγορές.

Εντός της εβδομάδας, αλιευτικό σκάφος με σημαία Σεϋχελλών προσεγγίστηκε από ταχύπλοο, ενώ ιρανικό αλιευτικό φέρεται να καταλήφθηκε από αγνώστους. Η βρετανική εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Vanguard εκτίμησε ότι είναι «πολύ πιθανό» το αλιευτικό να έχει μετατραπεί σε “μητρικό πλοίο” για την εκτέλεση επιθέσεων.

Η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή Operation ATALANTA για την αντιμετώπιση της πειρατείας στις ακτές της Σομαλίας, επιβεβαίωσε ότι «παρακολουθεί στενά την κατάσταση» και ότι έχει αναπτύξει ναυτική μονάδα στην περιοχή, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για λόγους ασφαλείας.

Υποψίες για επανεμφάνιση Σομαλών πειρατών

Η βρετανική εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι είναι «πολύ πιθανό μια ομάδα Σομαλών πειρατών να επιχειρεί στη θάλασσα, σε απόσταση άνω των 300 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Σομαλίας».

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα εμπορικά πλοία που προσεγγίστηκαν «ταιριάζουν με τα γνωστά προφίλ-στόχους και τις δυνατότητες των Σομαλών πειρατών».

Οι σομαλικές συμμορίες πειρατών, που δρούσαν κυρίως στον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό, παρέμεναν ανενεργές τα τελευταία χρόνια.

Αντίθετα, η σιιτική πολιτοφυλακή Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζεται από το Ιράν, έχει αποτελέσει τη μεγαλύτερη απειλή για τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία οδηγεί στον Κόλπο του Άντεν, από τότε που ξεκίνησε επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων τον Νοέμβριο του 2023, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Παρότι οι Χούθι έχουν συμφωνήσει σε αναστολή των επιθέσεων σε πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ, πολλές ναυτιλιακές εταιρείες παραμένουν επιφυλακτικές να επαναλάβουν τα δρομολόγιά τους μέσα από τις συγκεκριμένες θαλάσσιες οδούς.



