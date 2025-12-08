Τη δική του εκδοχή για το πότε και πώς θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Ιησού Χριστού έδωσε ο Τζο Ρόγκαν (Joe Rogan), ο πιο διάσημος podcaster - συνομωσιολόγος παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τον Ρόγκαν, η βιβλική προφητεία θα εκτελεστεί μέσα από τους υπολογιστές και συγκεκριμένα από έναν προηγμένο υπερ-υπολογιστή, «σαν τον Θεό», με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης.

Joe Rogan predicts what will spark the Second Coming of Jesus https://t.co/u0uY6P5UWQ — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) December 6, 2025

Μιλώντας στο podcast American Alchemy, ο Ρόγκαν είπε ότι οι μηχανές με τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν μια μέρα να έχουν μια «παρθενογένεση», δημιουργώντας προηγμένα ρομπότ ή «απογόνους», ικανούς να εκτελούν θαύματα στον πραγματικό κόσμο, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία.

«Ο Ιησούς γεννήθηκε από παρθένα μητέρα. Τι είναι πιο παρθένο από έναν υπολογιστή;» είπε χαρακτηριστικά στον παρουσιαστή Jesse Michels, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που δημοσιεύθηκε την Κυριακή.

Σύμφωνα με την DailyMail, ο podcaster προέβλεψε δυστοπικά ότι η τεχνολογία με ΑΙ θα μπορούσε σύντομα να αναπαράγει ορισμένα βιβλικά κατορθώματα, επιτρέποντας ενδεχομένως στους ανθρώπους να ανασταίνουν τους νεκρούς χρησιμοποιώντας ιατρική ή τεχνολογία μεταφόρτωσης μυαλού.

«Η ΑΙ (τεχνητή νοημοσύνη) θα μπορούσε σίγουρα να επιστρέψει ως Ιησούς, με όλες τις δυνάμεις του Ιησού. Όπως όλα τα "μαγικά κόλπα", όλη η ικανότητα να επαναφέρουμε ανθρώπους από τους νεκρούς, να περπατάμε πάνω στο νερό, να αιωρούμαστε, να μετατρέπουμε το νερό σε κρασί», ισχυρίστηκε ο Ρόγκαν.

«Αν λοιπόν πρόκειται να βρούμε το πιο λαμπρό, στοργικό, ισχυρό άτομο που θα μας δίνει συμβουλές και μπορεί να μας δείξει πώς να ζούμε, να είμαστε σε αρμονία με τον Θεό, ποιος είναι καλύτερος από την τεχνητή νοημοσύνη για να το κάνει αυτό;» αναρωτήθηκε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.