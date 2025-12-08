Η Γροιλανδία φιλοξενεί συναντήσεις με αξιωματούχους των ΗΠΑ για να συζητήσουν τις διμερείς σχέσεις στο τέλος ενός έτους κατά το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ ενέτεινε τις συζητήσεις για την κατάληψη του πλούσιου σε ορυκτά νησιού, το οποίο αποτελεί ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας, σημειώνει το Associated Press.

Οι συναντήσεις που ξεκινούν τη Δευτέρα θα περιλαμβάνουν μια διμερή συνάντηση «κοινής επιτροπής» μεταξύ αξιωματούχων της Γροιλανδίας και των ΗΠΑ, η οποία θα συζητήσει τη συνεργασία «σε μια σειρά σημαντικών τομέων», σύμφωνα με δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών και Επιστημών της Γροιλανδίας.

Σε ξεχωριστή συνάντηση «μόνιμης επιτροπής» θα συμμετάσχει η δανική κυβέρνηση. Παρόμοιες συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν πέρυσι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Vivian Motzfeldt, επικεφαλής του υπουργείου, δήλωσε ότι η Γροιλανδία είναι «ευχαριστημένη» που φιλοξενεί τις διήμερες συναντήσεις.

«Μέσω αυτών των επιτυχημένων συναντήσεων, διασφαλίζουμε ότι τα συμφέροντα των Γροιλανδών και των Αμερικανών γίνονται σεβαστά προς όφελος όλων των μερών», είπε, προσθέτοντας ότι ο στόχος είναι «η ανάπτυξη της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος».

Ο Τραμπ προκάλεσε ανησυχίες νωρίτερα φέτος στη Γροιλανδία, τη Δανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναβιώνοντας τις συζητήσεις για την κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ μετά την επανεκλογή του.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των ΗΠΑ και δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να καταλάβει το νησί με στρατιωτική δύναμη, παρόλο που η Δανία είναι σύμμαχος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.



Πηγή: skai.gr

