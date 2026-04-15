Αμερικανικά πολεμικά πλοία περιπολούν στον Κόλπο του Ομάν, όσο η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζει την εφαρμογή αμερικανικού αποκλεισμού σε πλοία που εισέρχονται και εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια.

Με ανάρτησή της, η CENTCOM αναφέρει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι παρούσες, σε επιφυλακή και έτοιμες να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση.

Ακούστε το ηχητικό προειδοποιητικό μήνυμα του αμερικανικού ναυτικού προς πλοίο που επιχειρεί να εξέλθει από λιμάνι του Ιράν

U.S. naval vessels are on patrol in the Gulf of Oman as CENTCOM continues to execute a U.S. blockade on ships entering and departing Iranian ports. U.S. forces are present, vigilant, and ready to ensure compliance. pic.twitter.com/dnHR2oz0ZN — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.