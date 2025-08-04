Ρωσία: Τερματισμός μορατόριουμ πυραύλων- Απειλές Μεντβέντεφ για «επόμενα βήματα»

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, έκανε λόγο νωρίτερα για «αντιρωσική» πολιτική του ΝΑΤΟ, στο περιθώριο της ανακοίνωσης της Ρωσίας για επίσημα τη λήξη του μορατόριουμ που διατηρούσε από το 2019 για ανάπτυξη πυραύλων μέσου και μικρού βεληνεκούς,

«Αυτή είναι μια νέα πραγματικότητα την οποία όλοι οι αντίπαλοί μας θα πρέπει να λάβουν υπόψη», έγραψε ο Μεντβέντεφ στο X, προειδοποιώντας: «Περιμένετε περαιτέρω βήματα».

Μετά την ανάρτησή του ακολούθησε μια επίσημη δήλωση του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία επιβεβαιώνει το τέλος του μορατόριουμ και υποδηλώνει ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν πιο επιθετικές αναπτύξεις.

Επιπρόσθετα ο πρώην Ρώσος Πρόεδρος, προέβη σε ανάρτηση και στο Telegram, στην οποία συνοψίζει πως αν κάποια από τα λόγια του μπορούν να επιφέρουν ταραχή σε έναν πλανητάρχη, τότε η Ρωσία έχει δίκιο σε όλα και θα συνεχίσει να ακολουθεί τον δικό της δρόμο.

Το μορατόριουμ ίσχυε μετά την κατάρρευση της Συνθήκης INF (Intermediate-Range Nuclear Forces) το 2019, η οποία είχε συνάψει η Ουάσινγκτον με τη Μόσχα από το 1987.

Η κατάργησή του αναζωπυρώνει φόβους για επανεκκίνηση ενός αγώνα εξοπλισμών στην Ευρώπη, σε μία περίοδο που οι σχέσεις Ρωσίας–ΝΑΤΟ παραμένουν τεταμένες λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και της ευρύτερης γεωπολιτικής αστάθειας.

