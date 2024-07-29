Εμπρηστική επίθεση προκάλεσε ζημιά στη σιδηροδρομική γραμμή Αμβούργο - Βρέμη, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί, ανακοίνωσε η αστυνομία τη Δευτέρα, μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Αυτό που προβληματίζει είναι η χρονική στιγμή που πραγματοποιήθηκε η εμπρηστική επίθεση, η οποία έρχεται λίγες μέρες μετά τη δολιοφθορά του γαλλικού δικτύου SNFC, αλλά και λίγες ώρες μετά τις νέες ενέργειες σαμποτάζ που έπληξαν τα δίκτυα οπτικών ινών πολλών παρόχων, όπως η Bouygues Telecom και η SFR, σε έξι περιφέρειες της Γαλλίας. Σχεδόν την ίδια στιγμή, δολιοφθορά σε επικοινωνιακό πύργο στην περιοχή Janakkalan, στη Φινλανδία προκάλεσε άγνωστη ομάδα ατόμων, δημιουργώντας προβλήματα σε τοπικό επίπεδο.

Σε λειτουργία μέρος της σιδηροδρομικής γραμμής στη Γερμανία

Ειδικότερα, και όσον αφορά τη Γερμανία, σήμερα το πρωί, άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε καλώδια του σιδηροδρόμου κοντά στο Bürgerpark της Βρέμης, χρησιμοποιώντας εμπρηστικό μηχανισμό, σύμφωνα με την αστυνομία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα όλα τα τρένα υψηλής ταχύτητας που κινούνται μεταξύ του δυτικού κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας και του Αμβούργου να μην μπορούν να περάσουν από τον κεντρικό σταθμό της Βρέμης.

BREAKING:



Another attack against critical infrastructure in Europe.



German police announce that the railway line between Bremen and Hamburg has been sabotaged.



Two cable installations were set on fire in “an act of sabotage” pic.twitter.com/qdUlNhE73i — Visegrád 24 (@visegrad24) July 29, 2024

Στη συνέχεια, δόθηκε η δυνατότητα στα τρένα μεγάλων αποστάσεων που ταξίδευαν προς τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία να πραγματοποιήσουν στάση στον κεντρικό σταθμό της Βρέμης, με καθυστερήσεις που ξεπερνούσαν τα 15 λεπτά, σύμφωνα με εκπρόσωπο του διαχειριστή του γερμανικού σιδηροδρόμου Deutsche Bahn.

Τα τρένα υψηλής ταχύτητας που ταξιδεύουν από τα νοτιοδυτικά με προορισμό το Αμβούργο εξακολουθούσαν να υποχρεούνται σε παρακάμψεις έως το απόγευμα, ενώ σύμφωνα με το dpa, η διακοπή μπορεί να διαρκέσει έως το βράδυ.

Από τη διακοπή έχουν επηρεαστεί και τα περιφερειακά τρένα στη γραμμή Αμβούργο - Βρέμη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η έκταση της ζημιάς δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί, ενώ όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η κρατική υπηρεσία ασφαλείας της Γερμανίας ερευνά αν πρόκειται για πολιτικά υποκινούμενη επίθεση.

