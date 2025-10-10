H Νίκη καταδικάζει τις δηλώσεις Ζαχάροβα

Με ανακοίνωσή της η Νίκη καταδικάζει τις δηλώσεις της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα. «Οι πρόσφατες δηλώσεις της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, κ. Ζαχάροβα, που μίλησε για την "χούντα στην Κύπρο" και αποκάλεσε παράνομα τα Σκόπια "Δημοκρατία της Μακεδονίας" προκαλούν το κοινό αίσθημα των Ελλήνων. Είναι ανιστόρητες, απορριπτέες και δεν ανταποκρίνονται στις μακραίωνες πνευματικές σχέσεις του Ελληνικού και του Ρωσικού λαού», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Νίκη και καταλήγει.

«Αντιλαμβανόμαστε ότι οι δηλώσεις αυτές αποτελούν απόρροια της αποξένωσης, ακόμα και εχθρότητας, της εξωτερικής πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προς το κράτος της Ρωσίας, που όμως ουδέποτε συμμερίστηκε ο ελληνικός λαός. Ως Νίκη θέτουμε πάντα πάνω απ' όλα το συμφέρον της πατρίδας μας και καλούμε την κ. Ζαχάροβα να αναλογιστεί πόσο πόνο προκάλεσαν στις ψυχές των Ελλήνων οι δηλώσεις της περί "Δημοκρατίας της Μακεδονίας" και ελληνικής υπαιτιότητας στην τραγωδία της Κύπρου».

Πηγή: skai.gr

