Οι γερμανικές αρχές δήλωσαν ότι κατέσχεσαν το μεγαλύτερο σούπερ γιοτ του κόσμου στο Αμβούργο, αφού διαπίστωσαν ότι ανήκει στην αδελφή του Ρώσου ολιγάρχη, Alisher Usmanov.

Το superyacht Dilbar μήκους 512 ποδιών φέρει σημαία των νησιών Κέιμαν και είναι εγγεγραμμένο σε μια εταιρεία χαρτοφυλακίου στη Μάλτα - δύο τραπεζικοί παράδεισοι όπου οι παγκόσμιοι υπερπλούσιοι συχνά σταθμεύουν τον πλούτο τους.

In #Germany, the huge superyacht #Dilbar, which belongs to Gulbahor Ismailova, the sister of the sanctioned oligarch Alisher Usmanov, was seized.



The Dilbar yacht considered as one of the most expensive yachts in the world. The cost of the yacht is estimated at $600 million. pic.twitter.com/N7vxTrs7xs