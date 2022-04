Σφοδρές μαίνονται οι συγκρούσεις στην Ουκρανία που μετρά πλέον 50 ημέρες ρωσικής εισβολής με θύματα του πολέμου να είναι όχι μόνο πολίτες αλλά και ζώα. Διασώστες προσπαθούν να βοηθήσουν.

Συγκλονιστικό βίντεο καταγράφει την στιγμή της διάσωσης κουταβιού από τα ερείπια κτηρίου στην περιοχή του Ντόνετσκ της Ουκρανίας αφού οι διασώστες το άκουσαν να κλαίει.

Με τα χέρια τους έσκαψαν και έσωσαν το κουτάβι. Το επέστρεψαν στον ιδιοκτήτη του.

Δείτε το βίντεο:

In a brief moment of joy amidst the brutality of war, rescuers in eastern Ukraine pulled a puppy alive from the rubble of a bombed building, authorities said. https://t.co/zdX2R3651h pic.twitter.com/vKH5Te2kzh