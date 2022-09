Ο Πούτιν δεν θα παραστεί στην κηδεία του Γκορμπατσόφ – Τι ανακοίνωσε το Κρεμλίνο

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα παραστεί στην κηδεία του τελευταίου σοβιετικού ηγέτη, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο επικαλούμενο ανειλημμένες υποχρεώσεις του Ρώσου Προέδρου.

«Γνωρίζουμε ότι η κύρια τελετή θα γίνει στις 3 Σεπτεμβρίου, όπως και η κηδεία, αλλά το πρόγραμμα του προέδρου δεν θα του επιτρέψει να είναι εκεί», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Ανακοίνωσε ότι ο Πούτιν επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το Κεντρικό Νοσοκομείο της Μόσχας όπου απεβίωσε ο Γκορμπατσόφ, για να αποτίσει φόρο τιμής στη μνήμη του, ενώ αργότερα απέτισε φόρο τιμής στο σορό του με ένα μπουκέτο λουλούδια:

The Kremlin says Putin can't attend Mikhail Gorbachev's funeral on Saturday due to scheduling conflicts.



It won't be a full state funeral – but will have "elements" of one, though it's not clear how that'll be different.



Instead, Putin laid flowers at Gorbachev's coffin today.