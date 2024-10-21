Περισσότερες από 11 ώρες πάνω σε ένα καγιάκ, στη μέση του ωκεανού, πέρασε ένα έφηβος στη Χαβάη, προτού διασωθεί από έναν ναυαγοσώστη που ήταν εκτός υπηρεσίας και την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ.

Όπως μεαδίδει ο Guardian, ο 17χρονος Kahiau Kawai, είχε χωριστεί από την ομάδα κωπηλασίας του γυμνασίου του την Τετάρτη, αφού αναποδογύρισε περίπου μισό μίλι νότια του Sheraton Waikiki Beach Resort της Χονολουλού. Ο έφηβος ήταν πάνω σε ένα καγιάκ και δεν φορούσε σωσίβιο, όπως είπε η ακτοφυλακή.

Οι γονείς του Kawai σε δήλωσή τους ευχαρίστησαν την πολιτεία και τις ομοσπονδιακές ομάδες διάσωσης που έψαξαν όλη τη νύχτα καθώς και τον ναυαγοσώστη της Χονολουλού που βγήκε μόνος του για να αναζητήσει τον έφηβο.

«Ο Kahiau, που μπορούσε να δει τις ομάδες διάσωσης να τον αναζητούν, ήταν δυνατός και γενναίος για 11,5 ώρες στο σκοτάδι και είναι ευγνώμων που επέστρεψε στην οικογένεια και τους φίλους του», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Οι συμπαίκτες του εφήβου από τα σχολεία Kamehameha ανέφεραν την εξαφάνισή του κατά τη διάρκεια της προπόνησης καγιάκ το απόγευμα της Τετάρτης, σύμφωνα με το σχολείο.

Περίπου στις 4 το πρωί της Πέμπτης, πλήρωμα αεροπλάνου της ακτοφυλακής εντόπισε το καγιάκ με τον έφηβο να βρίσκεται πάνω του και εκτόξευσε μια φωτοβολίδα για να καταγράψει τη θέση του. Την ίδια ώρα, ο εκτός υπηρεσίας ναυαγοσώστης Noland Keaulana, έψαχνε όλη τη νύχτα με μια βάρκα. Το λιμενικό τον κατεύθυνε στη φωτοβολίδα.

«Περίμενα τα χειρότερα και μετά όταν είδα το κεφάλι του ψηλά δίπλα στο καγιάκ… Η οικογένειά του είναι τυχερή και αυτό το παιδί είναι δυνατό», είπε ο ναυαγοσώστης σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη. «Νομίζω ότι ήταν σε απόλυτο σοκ γιατί δεν ήταν καθόλου συναισθηματικός».

Το αγόρι υποβλήθηκε σε θεραπεία για τραύματα και υποθερμία και μεταφέρθηκε στα επείγοντα. Ήταν σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, είπε η ακτοφυλακή.

Πηγή: skai.gr

