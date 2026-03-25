Αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να συναντηθούν στο Ισλαμαμπάντ τις επόμενες ημέρες.

Πηγές επιβεβαίωσαν στο Al Jazeera ότι το Πακιστάν κοινοποίησε στο Ιράν τις απαιτήσεις των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός.

«Μπορούμε πλέον να επιβεβαιώσουμε ότι ανώτερες πακιστανικές πηγές δήλωσαν στο Al Jazeera ότι ένα έγγραφο που δόθηκε στο Πακιστάν από την κυβέρνηση Τραμπ έχει υποβληθεί στους Ιρανούς από το Πακιστάν. Τώρα αναμένεται απάντηση», ανέφερε ο Οσάμα μπιν Τζαβίντ του Al Jazeera.

Η Τουρκία δηλώνει ότι διαβιβάζει μηνύματα μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ

Εν τω μεταξύ, ο Χαρούν Αρμαγκάν, αρμόδιος για θέματα εξωτερικών υποθέσεων στο κυβερνών Κόμμα ΑΚP της Τουρκίας, δήλωσε στο Reuters ότι η Άγκυρα «διαδραματίζει ρόλο στη διαβίβαση μηνυμάτων» μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

Ο Αρμαγκάν ανέφερε ότι στόχος είναι η αποκλιμάκωση των εντάσεων και η προετοιμασία του εδάφους για άμεσες διαπραγματεύσεις.

Η Τουρκία διατηρεί στενούς δεσμούς με αξιωματούχους στις ΗΠΑ και το Ιράν και προσπαθεί να τοποθετηθεί, μαζί με μια ομάδα άλλων χωρών, ως πιθανός μεσολαβητής.

Πηγή: skai.gr

