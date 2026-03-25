AP: Το Ιράν έλαβε την πρόταση 15 σημείων των ΗΠΑ από το Πακιστάν

Δύο Πακιστανοί αξιωματούχοι ανέφεραν την Τετάρτη στο Associated Press ότι το Ιράν έλαβε από τις ΗΠΑ την πρόταση 15 σημείων για να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο.

Σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους η πρόταση προβλέπει σε αδρές γραμμές άρση κυρώσεων, συνεργασία στον τομέα της ειρηνικής πυρηνικής ενέργειας, περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, εποπτεία από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, περιορισμούς στους πυραύλους και άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να παρέδωσε το σχέδιο στο Ιράν, ενώ οι ΗΠΑ φαίνεται να επιδιώκουν την λήξη του πολέμου, παρά την αποστολή περισσότερων στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή.

Το σχέδιο υποβλήθηκε στο Ιράν μέσω διαμεσολαβητών από την κυβέρνηση του Πακιστάν, η οποία έχει προσφερθεί να φιλοξενήσει νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, σύμφωνα με άτομο που ενημερώθηκε για το σχέδιο αλλά δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει δημόσια.

Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται να στείλουν τουλάχιστον 1.000 στρατιώτες από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία στη Μέση Ανατολή τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με τρεις πηγές που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω ευαίσθητων στρατιωτικών σχεδίων.

Οποιαδήποτε διαπραγμάτευση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις. Πολλοί από τους μεταβαλλόμενους στόχους της Ουάσινγκτον, ιδίως σχετικά με τα βαλλιστικά και πυρηνικά προγράμματα του Ιράν, παραμένουν δύσκολο να επιτευχθούν, και δεν είναι σαφές ποιος στην ιρανική κυβέρνηση έχει την εξουσία ή θα ήταν πρόθυμος να διαπραγματευτεί.

Το γραφείο του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Άμπας Αραγτσί, δήλωσε ότι συζητά τον πόλεμο αυτήν την εβδομάδα με αρκετούς ομολόγους του, ενώ ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ, πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, αρνήθηκε τον ισχυρισμό του Τραμπ για άμεσες συνομιλίες, ενώ η ενιαία διοίκηση του ιρανικού στρατού απέρριψε τις συζητήσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν προσέφερε «δώρο» σχετικό με πετρέλαιο και φυσικό αέριο, μια ημέρα αφότου είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι η χώρα της Μέσης Ανατολής επιθυμεί έντονα μια συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Αιγύπτιος αξιωματούχος που συμμετέχει σε διαμεσολαβήσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ περιέγραψε τα 15 σημεία που παρουσίασαν οι Αμερικανοί ως «σαν μια ολοκληρωμένη συμφωνία» για κατάπαυση του πυρός.

Η πρόταση περιλαμβάνει περιορισμούς στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν και στην υποστήριξη ένοπλων ομάδων, καθώς και άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ. Ωστόσο, η πρόταση θεωρείται βάση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις μεταξύ των χωρών, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι παραμένουν «πολύ επιφυλακτικοί» απέναντι στη διοίκηση Τραμπ. Ο αξιωματούχος συνέκρινε το σχέδιο 15 σημείων με το σχέδιο 20 σημείων για την κατάπαυση πυρός στη Γάζα, δηλώνοντας ότι απαιτεί «τεράστιες προσπάθειες για να προσαρμοστούν οι λεπτομέρειες εάν υπάρξει συμφωνία και από τις δύο πλευρές για διαπραγμάτευση».

Πηγή: skai.gr

