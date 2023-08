Γιοχάνεσμπουργκ: Τουλάχιστον 73 οι νεκροί από την φωτιά σε 5ώροφο κτίριο – Τραγικές εικόνες 

Τους 73 έφτασαν οι νεκροί από την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα νωρίς το πρωί σε πενταώροφο κτίριο στο κέντρο του Γιοχάνεσμπουργκ.

Ανάμεσα στα θύματα – που ενδέχεται να αυξηθούν, όσο προχωρούν οι έρευνες των πυροσβεστών μέσα στο καμένο κτίριο – υπάρχουν και τουλάχιστον 7 παιδιά, ένα από αυτά μωρό κάτω των 2 ετών.

Το εγκαταλελειμμένο κτίριο βρίσκεται σε υποβαθμισμένη περιοχή στην πρώην επιχειρηματική συνοικία του Γιοχάνεσμπουργκ και έχει περιγραφεί ως ένας «άτυπος οικισμός» όπου είχαν μετακομίσει άστεγοι αναζητώντας κατάλυμα.

«Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχουν 73 νεκροί και 52 τραυματίες οι οποίοι έχουν διακομιστεί σε διάφορα νοσοκομεία», δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας διάσωσης του Γιοχάνεσμπουργκ Ρόμπερτ Μουλάουτζι.

Σύμφωνα με μάρτυρες, τουλάχιστον 200 άτομα μπορεί να ζούσαν εκεί.

Όσοι αναζητούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα έχουν προειδοποιηθεί ότι οι πιθανότητες να τους βρουν ζωντανούς είναι «πολύ μικρές».

Τραγικές εικόνες μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία και χρήστες στα social media.

Οι διασώστες βγάζουν από το καμένο κτίριο απανθρακωμένα πτώματα και τα τοποθετούν στον δρόμο καλυμμένα με σεντόνια ή κουβέρτες.

The bodies from the hijacked building fire in Johannesburg CBD are stacking up. pic.twitter.com/H9bFZMKldP