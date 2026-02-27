Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γιος Ουκρανού μαφιόζου απήχθη και αγνοείται στο Μπαλί – Εξετάζεται διαμελισμένο πτώμα

Ο 28χρονος Ιγκόρ Κομάροφ φέρεται να απήχθη στη Μπαλί στις αρχές Φεβρουαρίου - Στις 21 Φεβρουαρίου εμφανίστηκε σε βίντεο, για λύτρα 

μπαλι

Ο νεαρός Ιγκόρ Κομάροφ, γιος ενός Ουκρανού εγκληματία, απήχθη προ ημερών στην Ινδονησία και έκτοτε η τύχη του αγνοείται. 

Ο 28χρονος Ουκρανός φέρεται να απήχθη στη Μπαλί στις αρχές Φεβρουαρίου 2026 και το βίντεο με το αίτημα για λύτρα 10 εκατ. δολάρια – με τον ίδιο εμφανώς χτυπημένο - δόθηκε στη δημοσιότητα στις  21 Φεβρουαρίου.

Χθες, ανθρώπινα λείψανα εντοπίστηκαν σε παραλία στο Μπαλί και οι αρχές ερευνούν πιθανή σύνδεση με την αρπαγή του Κομάροφ. 

Σύμφωνα με την ουκρανική ενημερωτική ιστοσελίδα unn.ua, μέλη του σώματος - ένα κεφάλι, ένα δεξί πόδι, θραύσματα θωρακικού κελύφους, ένας μηρός και μέρος εσωτερικών οργάνων - βρέθηκαν από κατοίκους της περιοχής στις 26 Φεβρουαρίου, στις εκβολές του ποταμού Wos.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, ο θάνατος επήλθε πριν από περίπου τρεις ημέρες. 

Η αστυνομία έλαβε δαχτυλικά αποτυπώματα και DNA από το διαμελισμένο πτώμα ενώ σε ένα από τα ανακτηθέντα μέλη της σορού, οι ερευνητές εντόπισαν τατουάζ με ρωμαϊκούς αριθμούς, παρόμοιο με ένα που φέρεται να έχει ο Κομάροφ. 

Επιπλέον, έχει ληφθεί δείγμα DNA από τη μητέρα του νεαρού για συγκριτική ανάλυση, προκειμένου να ταυτοποιηθεί η σορός. 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μπαλί Ινδονησία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark