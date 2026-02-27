Ο νεαρός Ιγκόρ Κομάροφ, γιος ενός Ουκρανού εγκληματία, απήχθη προ ημερών στην Ινδονησία και έκτοτε η τύχη του αγνοείται.

Ο 28χρονος Ουκρανός φέρεται να απήχθη στη Μπαλί στις αρχές Φεβρουαρίου 2026 και το βίντεο με το αίτημα για λύτρα 10 εκατ. δολάρια – με τον ίδιο εμφανώς χτυπημένο - δόθηκε στη δημοσιότητα στις 21 Φεβρουαρίου.

Igor Komarov un mafieux ukrainien aurait été enlevé à Bali début février 2026, et sa demande de rançon vidéo a été diffusée aujourd'hui, le 21 février pic.twitter.com/N2DJH3Dc1u — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) February 21, 2026

Χθες, ανθρώπινα λείψανα εντοπίστηκαν σε παραλία στο Μπαλί και οι αρχές ερευνούν πιθανή σύνδεση με την αρπαγή του Κομάροφ.

Σύμφωνα με την ουκρανική ενημερωτική ιστοσελίδα unn.ua, μέλη του σώματος - ένα κεφάλι, ένα δεξί πόδι, θραύσματα θωρακικού κελύφους, ένας μηρός και μέρος εσωτερικών οργάνων - βρέθηκαν από κατοίκους της περιοχής στις 26 Φεβρουαρίου, στις εκβολές του ποταμού Wos.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, ο θάνατος επήλθε πριν από περίπου τρεις ημέρες.

Dismembered remains found in Bali — possible link to abduction of Ihor Komarov



Human remains have been discovered on a beach in the Gianyar district of Bali. According to preliminary information, death occurred around three days ago.



The case is being examined for a possible… pic.twitter.com/7pepWx2UFF — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2026

Η αστυνομία έλαβε δαχτυλικά αποτυπώματα και DNA από το διαμελισμένο πτώμα ενώ σε ένα από τα ανακτηθέντα μέλη της σορού, οι ερευνητές εντόπισαν τατουάζ με ρωμαϊκούς αριθμούς, παρόμοιο με ένα που φέρεται να έχει ο Κομάροφ.

Igor #Komarov is dead - everything points to it.

What are the chances that the dismembered body of someone with an identical tattoo to the son of a Ukrainian mafia boss was just found in #Bali? pic.twitter.com/WJO0RRuPXF — Leszek Kraskowski Reporterzy Online (@LKraskowski) February 27, 2026

Επιπλέον, έχει ληφθεί δείγμα DNA από τη μητέρα του νεαρού για συγκριτική ανάλυση, προκειμένου να ταυτοποιηθεί η σορός.



Πηγή: skai.gr

