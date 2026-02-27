IDF: Εξουδετέρωσαν στελέχη της Χαμάς που βγήκαν από σήραγγα στη Ράφα

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν αεροπορικά πλήγματα κατά στελεχών της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού αρκετοί ένοπλοι Παλαιστίνιοι βγήκαν από σήραγγα στην ισραηλινή πλευρά της γραμμής κατάπαυσης του πυρός στη Ράφα, σημειώνουν οι Times of Israel.

Σύμφωνα με τους IDF, στρατιώτες της Ταξιαρχίας Γκολάνι που σταθμεύουν στην ανατολική Ράφα εντόπισαν χθες ένοπλα στελέχη να εξέρχονται από σήραγγα.

Οι IDF ανέφεραν ότι οι ένοπλοι «παραβίασαν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός». Στη συνέχεια, ακολούθησαν αεροπορικά πλήγματα, εξουδετερώνοντας αρκετά από τα στελέχη της Χαμάς.

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι από τα πλήγματα σκοτώθηκαν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων τρεις σε επίθεση στο αστυνομικό τμήμα της Χαμάς κοντά στη Χαν Γιουνίς.

Πηγή: skai.gr

