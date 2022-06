Γιατί έπεσε ο Τζο Μπάιντεν από το… σταματημένο ποδήλατό του;

Ο 79χρονος Τζο Μπάιντεν, έπεσε από το σταματημένο ποδήλατό του το Σάββατο 18 Ιουνίου, στο Ντέλαγουερ όπου περνάει το Σαββατοκύριακό του. Ωστόσο, πολύ σύντομα o Aμερικανός πρόεδρος σηκώθηκε και διαβεβαίωσε όσους ήταν κοντά του ότι είναι καλά και ότι δεν χτύπησε.

Here is a video of Joe Biden falling off his bike.



Happy Saturday 😂 pic.twitter.com/0pbrAtKCld