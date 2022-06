Άσχημα τελείωσε η βόλτα: Ο Τζο Μπάιντεν έπεσε από το σταματημένο ποδήλατο

Ο 79χρονος Τζο Μπάιντεν, έπεσε από το σταματημένο ποδήλατό του σήμερα το πρωί, στο Ντέλαγουερ όπου περνάει το Σαββατοκύριακό του.

Όμως, o Aμερικανός πρόεδρος σηκώθηκε πολύ γρήγορα και διαβεβαίωσε ότι είναι «καλά».

Γύρω στις 9.40 το πρωί, ενώ έκανε βόλτα με το ποδήλατο στο Ρίχομποθ Μπιτς, μια παραλιακή κωμόπολη όπου έχει μια έπαυλη με θέα στον ωκεανό, ο Μπάιντεν έπεσε, σύμφωνα με μια δημοσιογράφο που είναι διαπιστευμένη στον Λευκό Οίκο.

Here is a video of Joe Biden falling off his bike.



