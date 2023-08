Οι κληρονόμοι: Ποιοι «μοιράζονται τα ιμάτια» της αυτοκρατορίας του Γεβγκένι Πριγκόζιν - Φωτογραφίες

Οι κληρονόμοι του Γεβγκένι Πριγκόζιν είχαν αρχίσει να «μοιράζονται τα ιμάτιά του», δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία της αυτοκρατορίας του πολέμαρχου της Wagner, ακόμη και πριν από το θάνατό του - σύμφωνα με έρευνα του ινστιτούτο Open Russia για τις «τεκτονικές διεργασίες» στην αυτοκρατορία του «σεφ του Πούτιν».

Η ανάπτυξη, η εστίαση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν οι κλάδοι στους οποίους οι εταιρείες του Πριγκόζιν αποκόμιζαν τα περισσότερα κέρδη. Τώρα, τον πακτωλό αυτό μοιράζεται η οικογένειά του.

Pavel Prigozhin is the son of Evgeny Prigozhin owns several companies, transferred to him by his mother. Paul is now 24 years old. A scout with Wagner doing the work of searching for the enemy and transmitting the coordinates to our other units pic.twitter.com/hnRd7IYLss