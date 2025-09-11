Γερμανοί πιλότοι παραδέχονται πως… κοιμούνται εν ώρα πτήσης

Ένα γερμανικό συνδικάτο πιλότων δήλωσε ότι ο υπνάκος... κατά τη διάρκεια των πτήσεων έχει γίνει μια «ανησυχητική πραγματικότητα» για τα μέλη του, καθώς έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την «αυξανόμενη κόπωση» στον τομέα.

Το συνδικάτο Vereinigung Cockpit δήλωσε ότι διεξήγαγε έρευνα σε περισσότερους από 900 πιλότους τις τελευταίες εβδομάδες, η οποία διαπίστωσε ότι το 93% αυτών παραδέχτηκε ότι κοιμόταν κατά τη διάρκεια πτήσης τους τελευταίους μήνες, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Ενώ προειδοποίησε ότι η έρευνα «δεν ήταν αντιπροσωπευτική», το συνδικάτο ανέφερε ότι το 12% κοιμόταν σε κάθε πτήση, το 44% το έκανε τακτικά, το 33% κοιμόταν περιστασιακά, το 3% κοιμόταν μόνο μία φορά και το 7% δεν μπορούσε πλέον να μετρήσει πόσο συχνά κοιμόταν.

«Ο ύπνος έχει γίνει από καιρό ο κανόνας στα γερμανικά πιλοτήρια», δήλωσε η Katharina Dieseldorff, αντιπρόεδρος του συνδικάτου, το οποίο εκπροσωπεί 10.000 πιλότους, εργαζόμενους στο πιλοτήριο και εκπαιδευόμενους.

«Ένας σύντομος ύπνος δεν είναι από μόνος του πολύ σημαντικό. Αλλά ένα μόνιμα εξαντλημένο πλήρωμα πιλοτηρίου αποτελεί σημαντικό κίνδυνο».

Η ίδια είπε ότι οι ελλείψεις προσωπικού και η «αυξανόμενη επιχειρησιακή πίεση» έχουν επιδεινώσει την κατάσταση για τους πιλότους, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Το συνδικάτο δήλωσε ότι ορίζει τον «υπνάκο» ως «ελεγχόμενες φάσεις ανάπαυσης κατά τη φάση της πτήσης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.