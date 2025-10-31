Γερμανία: Σε έξαρση η παραβατικότητα ανηλίκων σε σχολεία

Έρευνα του Πανεπιστημίου Κολωνίας για τα αίτια της παραβατικότητας ανηλίκων καταλήγει σε ανησυχητικά συμπεράσματα. Σοκάρει η άνοδος των φαινομένων βίας.Πιο βίαιοι γονείς, αυξημένο άγχος, λιγότερος αυτοέλεγχος και μικρότερος φόβος τιμωρίας: Σύμφωνα με τους ερευνητές του Πανεπιστημίου Κολωνίας, αυτά είναι μερικά από τα πιθανά αίτια για την αύξηση της παιδικής και νεανικής παραβατικότητας.



Ομάδα επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο Κολωνίας, με επικεφαλής τον καθηγητή Κλέμενς Κρόνεμπεργκ, διερεύνησαν τα αίτια για την άνοδο της βίας μεταξύ ανηλίκων και κατέληξαν σε ανησυχητικά ευρήματα. Στη έρευνα συμμετείχαν 3.800 μαθητές της πρώτης και δευτέρας γυμνασίου 27 σχολείων από τρεις πόλεις του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Περισσότερο άγχος, λιγότερος αυτοέλεγχοςΑξιοσημείωτο είναι, σύμφωνα με την έρευνα, ότι το ψυχολογικό στρες αυξήθηκε σημαντικά στους μαθητές, ιδίως στα κορίτσια, ενώ την ίδια στιγμή ο αυτοέλεγχός τους μειώθηκε. Σχεδόν τα μισά κορίτσια ανέφεραν ότι αντιμετωπίζουν άγχος και κατάθλιψη. Έτσι, ο αριθμός των παραβατικών κοριτσιών αυξήθηκε περισσότερο απ' ό,τι των αγοριών, παρόλο που τα κορίτσια εξακολουθούν να διαπράττουν πολύ λιγότερες αξιόποινες πράξεις.Οι ερευνητές υποψιάζονται η ενδοοικογενειακή βία θα μπορούσε να είναι μια από τις αιτίες για την παραβατική συμπεριφορά ανηλίκων: Παιδιά και έφηβοι, που συμμετείχαν στην έρευνα, δήλωσαν ότι βίωσαν το 2024 σημαντικά περισσότερη βία απ' ό,τι οι ανήλικοι το 2015. Τα παιδιά που έπεσαν θύματα βίας είναι πιο πιθανό να γίνουν και τα ίδια βίαια. Την ίδια στιγμή παρατηρείται υποχώρηση των ηθικών αναστολών παιδιών και εφήβων. Για παράδειγμα, πολλοί μαθητές δεν αισθάνονται άσχημα επειδή έρχονται στο σχολείο χωρίς να έχουν κάνει τα μαθήματά τους.Λιγότερος σεβασμός, λιγότερες συνέπειεςΕνδεικτικό ότι το 2015, το 68% των μαθητών απάντησε θετικά στο ερώτημα αν εκπαιδευτικοί παρεμβαίνουν σε περίπτωση ξυλοδαρμού στο προαύλιο του σχολείου. Πέρυσι, το ποσοστό αυτό μειώθηκε σε μόλις 39%.Πριν από δέκα χρόνια, το 35% συμφωνούσε με την εκτίμηση ότι εκπαιδευτικοί και μαθητές σέβονται ο ένας τον άλλον και τα πάνε καλά μεταξύ τους. Το 2024, το ποσοστό αυτό έπεσε στο 20%. Παράλληλα οι μαθητές εξέφρασαν λιγότερο φόβο στο ενδεχόμενο να εντοπιστούν και να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της παραβατικότητάς τους.Πηγές: dpa, Die Welt

