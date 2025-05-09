Φον ντερ Λάιεν: Θα πάω στον Λευκό Οίκο μόνο για να βρεθεί λύση για τους δασμούς

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι θα μπορούσε να φανταστεί μια επίσκεψη στην Ουάσινγκτον για να συναντήσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν τις εμπορικές διαπραγματεύσεις μόλις βρεθεί στο τραπέζι ένα συγκεκριμένο πακέτο εμπορικών μέτρων.

«Αν πάω στον Λευκό Οίκο, πρέπει να έχω μαζί μου ένα πακέτο πάνω στο οποίο να μπορώ να συζητήσω» ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν, σε κοινές δηλώσεις της με τον νέο Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, στις Βρυξέλλες.

«Αν πάω στον Λευκό Οίκο, θέλω να έχω ένα πακέτο που μπορούμε να συζητήσουμε», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν την Παρασκευή μαζί με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος βρισκόταν στην εναρκτήρια επίσκεψή του στις Βρυξέλλες. «Πρέπει να είναι συγκεκριμένο και θέλω να έχω μια λύση στην οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε και οι δύο. Αυτή είναι η δουλειά που κάνουμε αυτή τη στιγμή».

«Είχα καλές συνομιλίες με τον πρόεδρο Τραμπ, από το τηλέφωνο και στην κηδεία του πάπα, αλλά για εμένα το σημαντικό, αν πάω στον Λευκό Οίκο, είναι να έχω ένα πακέτο πάνω στο οποίο να συζητήσω. Πρέπει λοιπόν να είναι συγκεκριμένο και θέλω να έχω μια λύση, στην οποία να συμφωνούμε και οι δύο» αντέδρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ΕΕ απείλησε χθες, Πέμπτη, να φορολογήσει τα αμερικανά οχήματα και αεροπλάνα σε περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις για τους αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς. Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τελωνειακούς δασμούς 25% στο χάλυβα, το αλουμίνιο και τα αυτοκίνητα και 10% στα περισσότερα άλλα είδη που εξάγονται.

Από την πλευρά του ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον εμπορικό πόλεμο και να καταργήσει τους δασμούς.

«Του είπα ότι, κατά την άποψή μου, η κλιμάκωση αυτής της τελωνειακής διαμάχης δεν είναι καλή ιδέα» δήλωσε ο Μερτς σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες. «Η καλύτερη λύση θα ήταν η μείωση στο μηδέν για όλα και όλους.

Ο Μερτς μίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας την Πέμπτη. Την Παρασκευή, επισκέφθηκε την πρωτεύουσα του Βελγίου για συναντήσεις με τους επικεφαλής της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

«Τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, ελπίζω ότι μπορούμε να κάνουμε βήματα για τη μείωση των υφιστάμενων δασμών» δήλωσε ο Μερτς παράλληλα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φον ντερ Λάιεν. «Και μακροπρόθεσμα και για μια εμπορική συμφωνία».

Ο Μερτς τόνισε ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα πρέπει να έχουν μια αμοιβαία συμφωνία μηδέν-μηδέν, κάτι που η Επιτροπή έχει επίσης προτείνει για τα βιομηχανικά προϊόντα.

Το Politico ησημειώνει ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη νέα εμπορική συμφωνία του Τραμπ με το Ηνωμένο Βασίλειο, στην οποία διατηρούνται οι δασμούς 10% στα περισσότερα βρετανικά προϊόντα, και την οποία ο Μερτς επαίνεσε την Παρασκευή.

Ο νέος καγκελάριος εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι οι προηγούμενες συνομιλίες για μια διατλαντική εμπορική συμφωνία δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. «Σήμερα γνωρίζουμε πόσο πολύτιμο θα μπορούσε να ήταν αυτό», είπε.

Ο Μερτς υποστήριξε ότι εκτός από τους δασμούς, η ΕΕ θα πρέπει να προσφέρει «ευρεία αναγνώριση» των τεχνικών προτύπων λόγω του «μεγάλου δυναμικού για το άνοιγμα των αγορών». Ένα παράδειγμα θα ήταν οι κανόνες σχετικά με τα αυτοκίνητα.

Σε συνομιλία με τον Τραμπ, ο Μερτς είπε ότι φρόντισε να επισημάνει πως ο Αμερικανός πρόεδρος θα πρέπει να ασχοληθεί με την ΕΕ και όχι μεμονωμένα κράτη μέλη. «Ο στενότερος εμπορικός εταίρος για τις ΗΠΑ δεν είναι η Γερμανία, η Γαλλία ή η Πολωνία - είναι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε.

Χθες, Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ελπίζει να συναντήσει τη «φανταστική» πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εν μέσω των εμπορικών εντάσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την ΕΕ.

«Είναι αληθινά φανταστική, ελπίζω ότι θα συναντηθούμε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ απαντώντας σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε στο Οβάλ Γραφείο αν προβλέπει μια συνομιλία μαζί της.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν μπήκε σε λεπτομέρειες, όμως δήλωσε πεπεισμένος ότι η ΕΕ θέλει «αληθινά να συνάψει μια συμφωνία».«Όλος ο κόσμος θέλει να συνάψει μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες», υποστήριξε.

REPORTER: Are you planning to meet Ursula von der Leyen anytime soon?



TRUMP: Oh, she's so fantastic. Right? She's so fantastic. I hope we're gonna meet. The answer is yes. pic.twitter.com/tBFrMdTB49 — Aaron Rupar (@atrupar) May 8, 2025

«Γενικά μού αρέσουν τα κομπλιμέντα», απάντησε με την ευκαιρία συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες μαζί με τον νέο καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς.

