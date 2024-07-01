Σε δύο ρωσικές περιοχές στη Σιβηρία κηρύχθηκαν σήμερα κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι καλοκαιρινές πυρκαγιές εξαπλώνονται εν μέσω έντονης ζέστης.

Ο κυβερνήτης της απομακρυσμένης περιοχής Τουβά της Σιβηρίας δήλωσε ότι οι αρχές έλαβαν το μέτρο αυτό λόγω των δασικών πυρκαγιών που προκλήθηκαν από την έντονη ζέστη, τους ισχυρούς ανέμους και τις ξηρές καταιγίδες.

«Αυτή τη στιγμή έχουν καταγραφεί 23 δασικές πυρκαγιές στο έδαφος της Δημοκρατίας. Περίπου 17.000 στρέμματα έχουν καλυφθεί από τη φωτιά. Τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται σε δύσβατες ορεινές περιοχές», ανέφερε στο Telegram ο Βλαντισλάβ Κοβάλικ , επικεφαλής της περιφέρειας Τουβά.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι η ζέστη θα υποχωρήσει τις επόμενες ημέρες, ενώ αναμένονται βροχοπτώσεις σε ορισμένα τμήματα της περιοχής, είπε.

«Ωστόσο, δεν μπορούμε να βασιστούμε στον καιρό: Ο Ιούλιος στο σύνολό του υπόσχεται να είναι ο πιο δύσκολος μήνας όσον αφορά την κατάσταση των πυρκαγιών. Και πρέπει να αγωνιστούμε για κάθε εκτάριο δάσους», έγραψε ο Κοβάλικ.

Στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας, κηρύχθηκε ομοσπονδιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Δημοκρατία της Σαχά, γνωστή και ως Γιακουτία. Το ρωσικό υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανέφερε ότι καταγράφηκαν 107 πυρκαγιές σε περισσότερα από 3.310.000 στρέμματα.

Η κατάσταση παρακολουθείται από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανέφερε το υπουργείο με ανάρτηση του στο Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

