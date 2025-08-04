Γερμανία: Αυξάνονται τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας

Κάθε δύο λεπτά μια γυναίκα πέφτει θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Για την προστασία τους, η υπ. Δικαιοσύνης εξετάζει να χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικά βραχιόλια για θύτες στο πρότυπο της Ισπανίας.Πότε άλλοτε στη Γερμανία δεν καταγράφηκαν περισσότερα θύματα ενδοοικογενειακής βίας όσα το 2024, γράφει η εφημερίδα Welt am Sonntag επικαλούμενη στατιστικά στοιχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος (BKA). Σύμφωνα με έκθεση της υπηρεσίας τα θύματα ανέρχονται σε συνολικά 265.942, με την αύξηση να κυμαίνεται περίπου στο 3,7% σε σύγκριση με το 2023.



Σύμφωνα με την ΒΚΑ, περίπου κάθε δύο λεπτά καταγράφεται ένα θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Το 70,5% των θυμάτων το 2023 ήταν γυναίκες. Ας σημειωθεί ότι τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της BKA για την ενδοοικογενειακή βία το 2024 δεν έχουν ακόμα παρουσιαστεί.

Πηγή: Deutsche Welle

Ο Κοινωνικός Σύνδεσμος Γερμανίας (SoVD) εξέφρασε ανησυχία με αφορμή τα νέα στοιχεία. Η πρόεδρος Μιχαέλα Ενγκελμάιερ δήλωσε σχετικά: «Η ενδοοικογενειακή βία σημαίνει συνήθως βία κατά των γυναικών, γεγονός που καθιστά υπηρεσίες στήριξης όπως η «Γραμμή Βοήθειας για τη Βία κατά των Γυναικών» ακόμη πιο σημαντικές». Η ενδοοικογενειακή βία αφορά τις περισσότερες φορές άτομα, τα οποία βρίσκονται ή ήταν σε σχέση και συμβαίνει συνήθως μέσα στην οικογένεια ή σε άτομα με οικογενειακή σχέση.Αύξηση 14% την τελευταία πενταετίαΙδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βίαιη συμπεριφορά συντρόφων ή πρώην συντρόφων που αντιπροσωπεύει την πλειονότητα των περιπτώσεων. Σύμφωνα με την έκθεση, το 2024 καταγράφηκαν σχεδόν 171.100 περιστατικά, 1,9% περισσότερα από ό,τι το 2023, με την πλειονότητα των θυμάτων να είναι γυναίκες.Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της BKA στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων (dpa), το 2024 έπεσαν θύματα ενδοοικογενειακής βίας 94.873 άτομα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας, η ενδοοικογενειακή βία έχει αυξηθεί σχεδόν 14% τα τελευταία πέντε χρόνια.Παίρνοντας θέση εκπρόσωπος του υπουργείου Οικογενειακών Υποθέσεων δήλωσε ότι η αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας θα μπορούσε να οφείλεται στην ανοδική τάση για βία «λόγω κοινωνικών κρίσεων και προσωπικών προκλήσεων». Θεωρεί ωστόσο πιθανό η αύξηση να οφείλεται και στην ετοιμότητα θυμάτων να καταγγείλουν τους θύτες.Τον Φεβρουάριο, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο ενέκρινε για τη βελτίωση προστασίας των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας στη Γερμανία νόμο, ο οποίος επιβάλλει στα ομόσπονδα κρατίδια να παρέχουν επαρκείς υπηρεσίες προστασίας και συμβουλευτικής. Για το λόγο αυτό θα λάβουν από την κυβέρνηση συνολικά 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ μεταξύ 2027 και 2036.«Ισπανικό» βραχιολάκι για θύτεςΤο δικαίωμα σε δωρεάν προστασία και συμβουλευτικές υπηρεσίες θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2032 στη Γερμανία. Σήμερα τα θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας ελπίζουν ότι θα λάβουν βοήθεια και ότι υπάρχει χώρος στα λεγόμενα «σπίτια γυναικών».Για την καλύτερη προστασία των γυναικών από βίαιους συντρόφους, η ομοσπονδιακή υπουργός Δικαιοσύνης, Στέφανι Χούμπιγκ, προτείνει ένα ηλεκτρονικό βραχιόλι αστραγάλου για θύτες. Σχεδιάζουμε ρύθμιση με πρότυπο το λεγόμενο ισπανικό μοντέλο, δήλωσε η Σοσιαλδημοκράτης πολιτικός στην εφημερίδα Süddeutsche Zeitung.Στην Ισπανία τόσο το θύμα, όσο και ο θύτης φορούν βραχιόλι με GPS. Σε περίπτωση που ο δράστης πλησιάσει ακούσια ή εκούσια το θύμα, ειδοποιείται η αστυνομία και η γυναίκα λαμβάνει προειδοποίηση. Η Γερμανίδα υπουργός ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει το σχετικό νομοσχέδιο μετά το καλοκαίρι.Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

