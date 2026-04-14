Γερμανία: Άδειες οδήγησης διά… αντιπροσώπου

Την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε στο Χάιλμπρον της Γερμανίας η δίκη μελών κυκλώματος που εξασφάλιζε με απάτες διπλώματα οδήγησης σε… ανέτοιμους υποψήφιους. Απίστευτες αποκαλύψεις για περιστατικά σε όλη τη χώρα.Η έκδοση διπλώματος οδήγησης στη Γερμανία μοιάζει να έχει μετατραπεί σε υπόθεση πολυτελείας. Η προετοιμασία και η εξέταση υπολογίζεται ότι κοστίζει από 2.500 έως 4.500 ευρώ, αναλόγως του κρατιδίου, της σχολής, αλλά και του επιπέδου του εξεταζόμενου. Το ζήτημα έχει αποκτήσει και πολιτικές διαστάσεις, καθώς όλοι ομολογούν ότι ειδικά για νέους ανθρώπους το κόστος αυτό μπορεί να είναι απαγορευτικό. Δεν είναι τυχαίο ότι η παροχή άδειας οδήγησης είναι και ένα από τα κίνητρα που αναφέρθηκαν για όσους νέους Γερμανούς αποφασίσουν να καταταγούν εθελοντικά στον στρατό.



Σε αναζήτηση πλαγίας οδού

Πηγή: Deutsche Welle

Δεν προκαλεί λοιπόν και τόσο μεγάλη έκπληξη η αποκάλυψη ότι ορισμένοι που μπορεί να νιώθουν ανέτοιμοι ή πολύ αγχωμένοι για τη θεωρητική εξέταση αναζητούν τρόπους να αποφύγουν μια απόρριψη και τα επίσης σημαντικά έξοδα μιας επανεξέτασης που αυτή συνεπάγεται. Άλλωστε οι εξετάσεις θεωρούνται ιδιαίτερα δύσκολες και πέρυσι τα ποσοστά αποτυχίας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία έφτασαν το 41%.Την περασμένη εβδομάδα, στο δικαστήριο του Χάιλμπρον στη Βάδη-Βυρτεμβέργη βρέθηκαν κατηγορούμενα πέντε άτομα, μέλη ενός κυκλώματος απάτης που «βοηθούσε» υποψήφιους να περάσουν τις εξετάσεις με αθέμιτα μέσα. Συνολικά δικάζονται για 59 υποθέσεις απάτης, τα οποία αφορούν κυρίως περιστατικά πλαστοπροσωπίας.Δηλαδή, οι δύο ιδιοκτήτες μιας σχολής σε συνεργασία με τρία άλλα άτομα κανόνιζαν να εμφανιστεί κάποιος άλλος στη θέση του εξεταζόμενου. Για να περάσει η απάτη χρησιμοποιούσαν μεθόδους μεταμφίεσης με περούκες, μακιγιάζ και άλλες μεθόδους. Υπολογίζεται ότι αποκόμισαν παράνομα κέρδη της τάξης των 180.000. Οι εξεταζόμενοι πλήρωναν δηλαδή κατά μέσο όρο 2.000 ευρώ έκαστος, προκειμένου να βρεθεί ένας «σωσίας» που θα έδινε για αυτούς την θεωρητική εξέταση.Όπως αποκαλύπτεται τώρα με βάση τα στοιχεία της TÜV (Ένωση Τεχνικού Ελέγχου) που έχει την ευθύνη των εξετάσεων, τον περασμένο χρόνο πιάστηκαν «στα πράσα» 4.239 άτομα που επιχείρησαν να «κλέψουν» στις εξετάσεις. Πέραν των περιστατικών πλαστοπροσωπίας και το κλασικό «σκονάκι» που προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν ορισμένοι, αναφέρθηκαν και πολύ πιο εξελιγμένες μέθοδοι, κάποιες από τις οποίες θυμίζουν κυριολεκτικά κατασκοπικές ταινίες.Με εργαλεία κατασκόπωνΓια παράδειγμα, γίνεται λόγος για χρήση μικροσκοπικών καμερών, καρφιτσωμένων στο πέτο ή στη γραβάτα των υποψήφιων, και ακουστικών στο αυτί τους. Με τις κάμερες έδειχναν την οθόνη της εξέτασης σε κάποιους εκτός της αίθουσας, οι οποίοι στη συνέχεια τους έλεγαν στο αυτί τις σωστές απαντήσεις. Με βάση τον αριθμό των συλληφθέντων εκτιμάται ότι το φαινόμενο έχει πάρει απίστευτες διαστάσεις, αν και είναι δύσκολο να γίνει ασφαλής εκτίμηση για το πόσοι κατάφεραν να περάσουν την εξέταση με τέτοιες πλάγιες μεθόδους.Οι αρχές σε πολλά κρατίδια μελετούν τώρα τρόπους για αυστηροποίηση των ελέγχων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και την επιβολή βαρύτερων ποινών τόσο για τους οργανωτές της απάτης, που απειλούνται με φυλακίσεις έως και μερικών ετών, όσο και για τους υποψήφιους, που θα μπορούσαν να αποκλείονται από τις εξετάσεις για ένα σημαντικό διάστημα και να πληρώνουν και ένα εξαιρετικά τσουχτερό πρόστιμο.Εκπρόσωποι της TÜV δηλώνουν ότι έτσι και αλλιώς βρίσκονται σε επιφυλακή τα τελευταία χρόνια, αλλά τα κυκλώματα απάτης χρησιμοποιούν ολοένα πιο εκλεπτυσμένες μεθόδους. Προειδοποιούν επίσης ότι αυτοί που αποκτούν διπλώματα… διά αντιπροσώπου συνιστούν έναν μελλοντικό δημόσιο κίνδυνο, όταν πιάνουν το τιμόνι και βγαίνουν να οδηγήσουν δίχως «χείρα βοηθείας».Πηγές: ARD, NZZ, Die Welt,t-online

