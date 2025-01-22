Ελ Σαλβαδόρ: Πέθανε ο εξόριστος από το 2016, πρώην πρόεδρος Μαουρίσιο Φούνες

Έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 65 ετών, ο πρώην πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ Μαουρίσιο Φούνες, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Νικαράγουας.

Ο Μαουρίσιο Φούνες, που είχε διατελέσει πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ από το 2009 έως το 2014, πέθανε «εξαιτίας σοβαρής χρόνιας ασθένειας», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Κατέφυγε στη Νικαράγουα το 2016 όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με ποινική δίωξη στο Ελ Σαλβαδόρ, κατηγορούμενος για διαφθορά. Εκεί του δόθηκε η υπηκοότητα το 2019, κάτι που απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο έκδοσής του.

Καταδικάστηκε ερήμην σε κάθειρξη συνολικά 28 ετών για συνεργασία με εγκληματικές οργανώσεις, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο Φούνες είχε αρνηθεί όσα του καταλογίζονταν, καταγγέλλοντας «πολιτικό διωγμό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

